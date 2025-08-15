Ген. Мутафчийски за ранените в катастрофата с автобус: Двама са в реанимация

Началникът на ВМА генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски и министърът на здравеопазването Силви Кирилов разкриха подробности за състоянието на пострадалите при тежката катастрофа между автобус и автомобил в София.

„В момента е мобилизиран целият ресурс на ВМА. Остава тежко състоянието на двама от пациентите в реанимация. Друг е по-слабо пострадал, а четвърти от пациентите, докаран снощи, е освободен. Все още има опасност за живота за пациентите в реанимация”, заяви ген. Мутафчийски.

„Ние трябва от ранна детска възраст да се възпитаваме в спазване на правилата. Инцидентът е проява на неправилна преценка, липса на рефлекси, липса на уважение към другите и към живота”, смята министър Кирилов.

Той коментира безводието в Плевен и областта: „Винаги, когато има проблем с водата, има опасност от епидемия. Но има лекари, които са се готвили за такива опасности, взети са всички мерки това да не се случи. Тук участват и хората, които са най-потърпевши. РЗИ мониторира качеството на водата, сега мониторингът е в пъти засилен.”