Защо има голяма разлика в заплатите в различните региони?

Има редица причини близо 4000 лв. да бъде разликата в заплатите в различните региони у нас. По думите на доц. Косьо Стойчев държавата стартира голям проект за увеличаване на заплати и даде пример със секторите “Образование”, “Сигурност”, “държавно управление” и други.

"Така се създава повод за реакция на частния сектор. Оголихме се откъм специалисти и частният сектор трябваше да реагира и да ги задържи. Промениха се разходите за живот", заяви икономистът от СУ "Св. Климент Охридски" в "България сутрин".

Според него сме навлезли в естествен цикъл за повишаване на доходите, а бизнесът търси норма за възвръщаемост на капитала. “По-бедните региони се адаптираха към безвъзмездна финансова помощ, те са зависими от получаването на европейски средства, за да продължи животът там. В големите градове бизнесът изпреварва общинската администрация", допълни доц. Стойчев.

Бизнесът е поне една-две крачки през администрацията в столицата, категоричен е той.

"Това, че нашата страна още не е направила магистралния си пръстен, все още представлява предизвикателство. Искаме да намалим катастрофите с ТИР-овете, но всеки бизнес, който се развива в Северна България, има нужда от камиони", коментира Стойчев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му България мечтае за много мостове, без да мисли дали има нужната пътна инфраструктура.

"България в момента дори няма стабилна транспортна система, паралелна на Дунав. Ако не сме овладели това пространство и само изграждаме транспортни връзки с Румъния, превръщаме територията в транзитна. Шенген не създаде тези проблеми, а просто премахна бариерите при пътуванията", обясни икономистът.

Доц. Стойчев изтъкна, че много български общини се намират в ситуацията, в която населението е над трудоспособна възраст, смъртността е по-висока от средната за страната и имат затихващи функции - те са вкарани в този коридор, който най-вероятно ще продължи още 10-15 години.

