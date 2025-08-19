Шофьорът-убиец Виктор няма книжка, но има акт за превишена скорост

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев коментира в "България сутрин" кадрите от изпита по кормуване за получаване на шофьорска книжка от Виктор Илиев, убил човек и ранил няколко други при катастрофата с автобус в столицата.

По думите на Георгиев записът от изпита не кореспондира с изказването на г-н Монов от "Автомобилна администрация". “Открих поне 5-6 нарушения относно процедурите и изискванията за правилно провеждане на изпита", посочи експертът.

Георгиев посочи и конкретно откритите от него нарушения:

Могло е да се донесат друга камера и изпитът да започне, както пише в учебния център. По друга причина изпитът започва от ДАИ, засега ще я премълча. Посоката се задава от електронно устройство. През цялото време виждах, че посоката се задаваше от изпитващ. Има ли смисъл от системата-навигатор и не са ли това погрешно похарчени пари на данъкоплатеца? Първите два леви завоя са завои, които може да ги направи всяко едно дете. В случая левият завой е с допълнителна секция наляво. Районът, в който беше проведен изпитът, е малко по-спокоен от някои селски райони.

Експертът добави, че преди курса, Виктор е имал фиш за превишена скорост. “Фиш за превишена скорост може да се състави само на правоспособен водач. В другия случай се свалят номерата и той не може повече да се качи зад волана на този автомобил. Кой го допусна след третия фиш да бъде на пътя", настоя Георгиев.

Автомобилният експерт е на мнение, че всеки инструктор, който има професионален опит поне 5-6 години, може да прецени за секунди дали курсистът е карал преди курса. “Може да виждаме нещо, но са ни вързани ръцете, краката, очите... Нищо не можем да направим и ако курсистът е употребил алкохол преди часа. Какво пречи във всяка автошкола да има изискване поне за алкохол и инструкторът да има право да извърши проверка?", каза още Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че от "Автомобилна администрация" единствено изпращат изпитващ и толкова. "Ако този изпитващ е след тежък запой, какво можем да направим ние - нищо. Защо не си ги проверяват в ДАИ и след това да ги изпращат...", възмущава се Георгиев и добави:

"Господа проверяващи, проверявайте инструкторите, не автошколите. Няма по-голям контрол от вътрешнофирмения. Като стане нещо, ще проверяват и глобяват автошколите”.

Георгиев даде пример и със други западни страни.

"Скоро бях в Германия и не видях един легнал полицай. Минавам през цял Белград на път за Австрия и Унгария, не видях един светофар. А ние си говорим за светофари, пешеходни пътеки и легнали полицаи. Като ги слагаме, намаляват ли убитите? Някой прави пари от тези неща. Светофарът е старо средство, в напредналите държави го използват само в краен случай. Хората правят кръстовища на 2-3 нива, за да няма конфликтност между различните потоци", обясни Георгиев.

