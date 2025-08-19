IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джигити "летят" по "Тракия", камера засне двама с 206 км/ч и 218 км/ч

Над 200 нарушения са установили от полицията в Сливен през почивните дни

19.08.2025 | 11:58 ч. Обновена: 19.08.2025 | 12:48 ч. 29
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Камерите засякоха поредните джигите по автомагистрала "Тракия". Два автомобила са се движили със скорост от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км /ч, съобщават от ОДМВР Сливен.

Над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по магистралата са установени от полицията в Сливен през последните почивни дни.

Двама са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като са използвали скоростта му за по-бързо придвижване. Други двама шофьори са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна, съобщава БНР.

На нарушителите са съставени актове.

