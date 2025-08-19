Джигити "летят" по "Тракия", камера засне двама с 206 км/ч и 218 км/ч

Камерите засякоха поредните джигите по автомагистрала "Тракия". Два автомобила са се движили със скорост от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км /ч, съобщават от ОДМВР Сливен.

Над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по магистралата са установени от полицията в Сливен през последните почивни дни.

Двама са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като са използвали скоростта му за по-бързо придвижване. Други двама шофьори са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна, съобщава БНР.

На нарушителите са съставени актове.