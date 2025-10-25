IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лувърът бил обран с откраднат автоповдигач

На сутринта на 19 октомври неизвестни лица влязоха в музея

25.10.2025 | 19:15 ч. Обновена: 25.10.2025 | 19:24 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Обирджиите от Лувъра бяха заснети от посетител, докато напускали музея с плячката си. Видеото беше публикувано от Sky News. 

Те използвали автоповдигач, който преди това бяха откраднали, за да проникнат и да избягат. Кадри, заснети от минувач от прозореца на музея, показват двама крадци, слизащи от балкона на Лувъра с автоповдигача. Мъжете се оглеждат нервно, докато се приближават към земята, след което бързо изчезват. 

На сутринта на 19 октомври неизвестни лица влязоха в музея. Те облякоха жълти работни жилетки и под претекст, че извършват ремонт, влязоха в галерия „Аполо“, където само за няколко минути откраднаха девет предмета от колекцията бижута на Наполеон, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes

