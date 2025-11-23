Украинският световен конгрес: Планът на Тръмп е неприемлив

Украинският световен конгрес, неправителствена организация, обединяваща украинци и конгресмени в САЩ, счита мирния план на Доналд Тръмп за Украйна за неприемлив, защото отразява интересите на Кремъл, каза председателят на Украинския конгресен комитет Майкъл Савкив, цитиран от Укринформ.

Той направи изказването си в Ню Йорк на церемония в чест на жертвите на Гладомора. По време на изявлението си той прочете позицията на конгресмените от украинската фракция, съобщи кореспондент на Укринформ.

"Предложеният мирен план отразява исканията на Кремъл и оказва натиск върху Украйна да се откаже от суверенитета си. Това, което Русия не успя да постигне на бойното поле, сега се опитва да постигне чрез политически натиск, използвайки Съединените щати, за да наложи амбициите на Путин", се казва в документа.

Членовете на групата подчертават, че този подход не предлага истински път към траен мир и на практика изисква капитулация на Украйна, като оправдава руската инвазия. В изявлението се отбелязва също, че европейските съюзници правилно са отхвърлили това предложение, наричайки го основа за насърчаване на агресията, а не за защита на свободата на Украйна и осигуряване на мир чрез сила.

В изявлението се очертават пет ключови точки, отразяващи позицията на украинската група. Първо, нейните представители отхвърлят всякакви условия, които изискват Украйна да отстъпи още територия. Второ, те подчертават необходимостта от поддържане и засилване на санкциите срещу Русия, докато тя напълно не изтегли войските си и не плати репарации.

Трето, Украйна трябва да бъде пълноправен и равноправен партньор във всички преговори, а не пасивен получател на условията, наложени от Москва. Четвърто, необходими са надеждни и конкретни гаранции за сигурност, за да се предотврати по-нататъшна агресия. Пето, Украйна трябва да сътрудничи тясно с НАТО и европейските си съюзници, за да поддържа международните норми и да предотврати нови конфликти в Европа.

Савкив подчерта, че този призив е особено актуален в деня на помен за милионите украинци, убити по време на Гладомора в периода 1932-1933 година, пише БТА.