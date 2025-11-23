IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

От 303 отвлечени деца в Нигерия: 50 са избягали и са се върнали вкъщи

Не е ясно веднага къде са държани децата или как са успели да се върнат у дома

23.11.2025 | 20:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От плен са избягали 50 от 303 отвлечени деца от католическото училище в северния нигерийски щат Нигер, като сега те са при семействата си, предаде Асошиейтед прес.

Учениците, на възраст между 10 и 18 години, са успели да избягат по единично в петък и вчера, според Булус Даува Йохана, председател на Нигерийската християнска асоциация и съдържател на училището. Похитителите все още държат в плен 253 деца и 12 учители.

„Успяхме да се уверим в това, когато решихме да се свържем и да посетим някои родители“, каза Йохана.

Свързани статии

Учениците бяха отвлечени в петък заедно с учителите си от въоръжени мъже, които нападнаха училището в изолираното селище Папири в щата Нигер. Все още никоя групировка не е поела отговорност за отвличанията, а властите заявиха, че тактически отряди са били разположени заедно с местни ловци, за да спасят децата.

Не е ясно веднага къде са държани децата или как са успели да се върнат у дома, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нигерия ученици
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem