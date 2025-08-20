IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Планинските спасители издирват румънски турист в района на връх Ботев

Той се е загубил снощи, операцията продължава и днес

20.08.2025 | 10:29 ч. Обновена: 20.08.2025 | 11:17 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Отрядите на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) в Карлово и Калофер издирват румънски турист, загубил се в района на връх Ботев, съобщиха за БТА от службата. 

Сигналът е подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово. Операцията е била подновена тази сутрин, а в нея се е включил и отрядът от Калофер.

Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите. 

От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС планински спасители БЧК румънски турист
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem