Над 5 милиона евро! Джакпотът в “6 от 49” чука на вратата на историята

"Да спечелиш шестица от тотото" - това вероятно е най-популярното разговорно пожелание у нас след "да си жив и здрав". И има защо да е така. Спортният тотализатор вече има в историята си над 150 тотомилионери, които намериха "четирилистната детелина" на късмета си в игрите на Тотото. Тази седмица е по-специална за всички, които търсят късмета си в тях, защото джакпоти за над 7 милиона евро очакват новите си притежатели, родени под щастлива звезда.

Това е нова глава в една 35-годишна история - на българските тото милионери. Тя започва на 7 април 1991 година, когато един обикновен русенски инженер печели невероятната за времето си сума от 1 милион лева. Казва се Тодор Бонев и дава 10-часови смени над машините в завод ЗИТА.

Първият щастливец печели "шестица от тотото" в играта "6 от 49", използвайки комбинацията: 5, 11, 13, 25, 26, 35. Късметлийският фиш го прави изключително популярен в цяла България. За него пишат статии във всички водещи медии у нас, а историята му става една от най-известните в зората на демократичните промени в страната.

Успехът на първия тото милионер подклажда употребата на култовата фраза, останала евъргрийн и до днес: "Да спечелиш шестица от тотото".

Толкова с разходката в историята. Поглеждаме в бъдещето.

Защото в четвъртък, 26 февруари, е тираж №15 на Българския спортен тотализатор за годината, а той предлага изключителни възможности. Джакпотите в игрите са на път към рекордни размери.

В любимата на народа игра "6 от 49" прогнозната натрупана сума е 5 070 000 евро, а това я нарежда в топ 3 на вечната ранглиста от тези, които са намерили щастливия си притежател.

Номер едно в списъка е джакпотът от 31-ви тираж през 2022 г., който е спечелен само от един играч - 11 715 401 лв.

През миналата 2025-а година в тираж №23 дойде пак единичен супер удар - участник взе 11 304 948.90 лв.

Третата най-голяма "четилилистна джакпот детелина" досега бе под формата на 10 095 908.40 лв., отишли отново в един играч, в тираж №39 за 2024 г.

Актуалната сума вече е номер 4.

Вечния топ 6 допълват джакпотите от 9 667 090.20 лв. (един участник, 76-и тираж за 2023-а) и 9 501 430.40 лв., който бе разделен от четирима щастливци в 20-ия тираж за 2019-а.

Но актуалната натрупана сума е по-голяма и автоматично се намества на позиция №4 в класацията.

И не е само това.

695 000 евро е прогнозният джакпот в играта "6 от 42", а в зодиак свети още по-изкушаващото 1 500 000 евро. Добавяме и натрупаните възможни печалби в "Тото Джокер" (35 000 евро), "Рожден ден" (12 192 евро) и култовата "Тото 1 - 13 срещи", където джакпотът за извънредния тираж достигна 2732 евро.

И имаме обща акумулация на над 7 милиона евро, които чакат щастливите участници в тираж №15.



Тегленето на тиража е в четвъртък от 18:45 часа по БНТ 1, както и във Facebook страницата, и YouTube канала на Българския спортен тотализатор.

Със сигурност печелят спортът и културата в България, което е голямата мисия на Тотото.