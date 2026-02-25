След погребението на Ивей: Прокуратурата освободи телата и на другите две жертви от х. Петрохан

Прокуратурата е дала разрешение тримата мъртви мъже, открити мъртви в хижа "Петрохан", да бъдат погребани. Става дума за Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, които бяха намерени на 2 февруари.

Вече са готови съдебномедицинските експертизи за смъртта на тримата, затова от Софийската окръжна прокуратура са дали разрешение телата да бъдат освободени.

За Пламен Статев се установява входна рана в дясното слепоочие и изходна в лявото. В организма му липсва алкохол, а оръжието е било допряно. Ивайло Иванов има две рани. Едната е под брадичката. Тя разрушила челюстта му, но останал жив. Другата е в слепоочието. Именно вторият е смъртоносен. Между двата изстрела Иванов бил в съзнание, дори погълнал кръв. Дечо Василев пък се застрелял в дясното слепоочие. Куршумът излязъл от ляво. Смята се, че тримата са се самоубили.

Местни медии съобщават, че Ивайло Ивано, познат като Ивей, вчера е бил погребан в Монтана.

Свързани статии Ивайло Иванов от случая „Петрохан“ бе погребан

По неофициална информация все още няма разрешение за погребение на откритите в кемпер на 8 февруари в близост до връх Околчица Ивайло Калушев, който е бил лидер на групата, както и Николай Златков и 15-годишно момче. За случа там се смята, че Калушев е убил момчетата и се е самоубил. Разследването се води от Окръжна прокуратура-Враца.

Във вторник стана ясно, че Окръжна прокуратура-София е поискала съдействие от Европол и US служба за разследването. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и други.