Марица прелива, наводни над 150 хиляди декара обработваема земя в Гърция

Продължават наводненията в Гърция от придошлите води на река Марица. Хората в Еврос са в готовност за евакуация, предаде кореспондентът на БНР.

Река Марица прелива на гръцка територия и наводни вече над 150 хиляди декара обработваема земя, съобщи областният управител на Еврос. Властите изпращат предупреждение по мобилните телефони до жителите на селата около град Суфли да са в готовност за евакуация.

Технически е невъзможно да се ограничи движението на водата, казаха от пожарната. Досега се скъсаха три диги и ситуацията е критична.

Гръцките власти в района на Еврос съобщават, че получават точна информация от България за нивото на водата на река Марица, но се оказа невъзможно да се регулира движението на водата.

В сила е забраната за доближаване на реки в областта. Фермери съобщават за наводнени и унищожени ниви обработваема земя.

Опозицията обвини правителството, че не е направило обещаните технически съоръжения за контрол на водната стихия в област Еврос.

Днес премиерът Кириакос Мицотакис пристига в областта, за да се запознае с мащабите на бедствието. Очаква се правителството да отпусне помощи за наводнените райони.