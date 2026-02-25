Ивайло Иванов от случая „Петрохан“ бе погребан

Погребаха Ивайло Иванов - Ивей, един от тримата мъже, открити мъртви при трагичния инцидент край хижа „Петрохан“ в началото на февруари. Погребението се е състояло вчера в Монтана.

Тялото му бе открито заедно с тези на 45-годишния Дечо Илиев и 51-годишния Пламен Статев пред хижа "Петрохан" на 2 февруари.

Юристът, известен с прозвището Ивей, щеше да навърши 50 години на 10 май.

Преди седмица от прокуратурата съобщиха, че целият доказателствен материал, събран към момента, показва, че се касае за тройно самоубийство.

Случаят предизвика широка обществена реакция и множество публикации в медиите, а властите продължават разследването, за да изяснят всички обстоятелства около трагедията.

По-данни на прокуратурата той е прострелян с два коршума. Първият опит е бил под брадичката, а вторият от упор в главата. Вторият се е оказал смъртоносен. Разследващите проверяват версията дали изстрелите са произведени от различни оръжия. Този детайл подлага на съмнение хипотезата за самоубийство и насочва вниманието към възможно умишлено престъпление.

Иванов е бил част от екипа, работил по делото на „Росатом“ срещу България в Женева. Процесът приключи с решение страната ни да плати 600 млн. евро компенсация. Юристът е живял в Канада, САЩ и Мексико и е владел седем езика.

Близки до него споделят, че е разполагал със значителни средства, но парите не са били водещ фактор в живота му. По-скоро се е обърнал към духовното.

Иванов е работил и като данъчен експерт в Министерството на финансите, както и в международни консултантски и юридически компании.

Негови близки го определят също като силен човек, който не би посегнал на живота си.

Все още не е ясно кой ще наследи активите на загиналия.

Разследването свързва жертвите с Ивайло Калушев, чиято група бе определена от полицията като затворено общество със сектански елементи. Самият Калушев по-късно бе открит мъртъв край връх Околчица заедно с 22-годишният Николай и 15-годишният Александър. Свидетелят, който пръв се натъкна на телата в хижата – Деян Илиев, вече е напуснал страната и се намира в Мексико