Унгарската опозиционна партия ТИСА увеличава преднината си пред ФИДЕС на Орбан

Унгарската центристка опозиционна партия ТИСА е увеличила преднината си пред партия ФИДЕС на премиера националист Виктор Орбан през февруари, сочи огласено днес авторитетно социологическо проучване, преди изборите на 12 април, на които ветеранът в политиката Орбан ще се бори за преизбиране, предаде Ройтерс.

Орбан, който се стреми да остане на власт след 16 последователни години на премиерския пост, за първи път ще се сблъска със силен съперник на парламентарни избори, чийто изход ще има сериозни последици не само за Унгария, но и за Европа и европейските крайнодесни политически сили.

Проучването показва, че ФИДЕС губи позиции, докато ТИСА печели поддръжници, въпреки многобройните мерки, обявени от правителството след три години на икономическа стагнация, които целят да удовлетворят избирателите.

ТИСА, оглавена от бившия правителствен служител Петер Мадяр, е увеличила преднината си пред ФИДЕС до 20 процентни пункта сред решилите да гласуват, в сравнение с 12 пункта преднина в проучване от януари, съобщи социологическата агенция „Медиан“ (Median) в статия, публикувана от новинарския уебсайт hvg.hu.

Партията на Мадяр, създадена през 2024 г., получава подкрепата на 55% от решилите да гласуват, в сравнение с 51% през януари.

Подкрепата за ФИДЕС е спаднала до 35% от 39% преди месец, според проучването, извършено между 18 и 23 февруари. Вземайки предвид цялото население, проучването показва, че ТИСА е подкрепена от 42%, а ФИДЕС – от 31%.

Изследователите от „Медиан“ казват, че ТИСА „е компенсирала загубата на инерция през есента и отново води пред ФИДЕС с увереност, подобна на тази от миналото лято“.

Освен двете основни партии само крайнодясната партия „Нашата родина“ (Mi Hazank) има шанс да влезе в парламента с подкрепата на 6% от решилите да гласуват, което е увеличение от 5% от януари, посочва „Медиан“. Партиите трябва да спечелят най-малко 5% от гласовете, за да влязат в парламента.

Проучването на социологическата агенция „Медиан“ е едно от най-точните в Унгария. То правилно предсказа победата на Орбан на последните избори преди четири години, макар и леко надценявайки подкрепата за опозицията.

Докато повечето проучвания показват преднина за ТИСА, ФИДЕС обръща внимание на проучвания, които все още показват, че той е на път към победа, макар опонентите на партията му да твърдят, че изследванията са проведени главно от институти с финансови или лични връзки с управляващата партия. Орбан заяви миналата седмица по време на предизборна проява в град Шумег, че според проучванията ФИДЕС може да спечели в 65-70 от 106-те избирателни района в Унгария, което е по-малко от 87-те района, които спечели преди четири години, но все пак достатъчно, за да запази властта.

Унгарският парламент има 199 членове, като 93-ма избрани от партийни листи, а 106 - избрани пряко в избирателните райони.

(БТА)