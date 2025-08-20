Над 100 души се разболяха след сватба със 750 гости в Сливенско

Над 100 души - деца и възрастни, от различни области в страната са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17.08.2025 г. в област Сливен, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Общият брой на гостите на тържеството е било от 750 лица.

Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в области Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.

Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.

Сформиран е екип от служители на РЗИ Сливен и ОДБХ Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие, същото е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента, е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от консумирана на мероприятието храна, предоставена от организаторите.

Епидемиологичното проучване продължава.

От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, посочва още БАБХ.