IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Над 100 души се разболяха след сватба със 750 гости в Сливенско

Те са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура

20.08.2025 | 13:21 ч. Обновена: 20.08.2025 | 14:21 ч. 24
Снимка: БАБХ

Снимка: БАБХ

Над 100 души - деца и възрастни, от различни области в страната са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17.08.2025 г. в област Сливен, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Общият брой на гостите на тържеството е било от 750 лица.

Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в умерено увредено състояние в лечебни заведения в области Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.

Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.

Сформиран е екип от служители на РЗИ Сливен и ОДБХ Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие, същото е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента, е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от консумирана на мероприятието храна, предоставена от организаторите.

Епидемиологичното проучване продължава.

От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, посочва още БАБХ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сватба Сливенско стомашно-чревни оплаквания
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem