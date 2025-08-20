Експерти за ужаса на пътя: Това поколение няма ценности, няма и откъде да има

За три дни в София са хванати петима шофьори без книжки и един с фалшива такава. За пропуските в системата, говорим с

"Интересна е статистиката от колко проверени и къде са проверени. Хората, които карат преди навършване на 18 години, не са един и двама. Шофират си до момента, в който ги хванат. Няма защо да се прави на изненадана обществеността. Случаите с фалшиви книжки са стотици", заяви адвокат Людмил Рангелов пред Bulgaria ON AIR.

"Фалшивите книжки са ясни, особено украински има много. Ако е българска, тя няма да е фалшива, ще светне в системата. Полицаите имат образци на другите книжки и знаят какво да гледат. Хващат се много лесно. В случая проблемът е как този водач (Виктор Илиев - бел. ред.) за две седмици са го спрели толкова пъти, колкото мен не са ме спирали за 3 години, и са му написали актове за пожарогасител, аптечка, жилетка... Това значи, че нарушението е било друго и по някакъв начин ги е стимулирал, най-вероятно с пари", каза на свой ред пътният експерт Христо Радков в "Денят ON AIR".

Според него това поколение няма ценности, но "то няма откъде да има ценности".

"Отпаднаха много от нещата, които се учеха в средното образование. Каквито и закони да направим, няма кой да ги прочете и разбере. Да утежнят изпита, да направят листовките по-сложни", посочи още Радков.

"За 35 години не са ме спрели 6 или 7 пъти, колкото това лице е спряно в рамките на две седмици. Някакво друго негово поведение на пътя е предизвикало спирането", добави адв. Рангелов.

Никой не чете разпоредбите, които, по думите му, са сложни.

"Няма обща среда на дисциплина и ред в обществото. Когато никой не приема, че в това общество трябва да се живее по ред и правила... Когато некомпетентни хора създават важни норми... Прави ли някой проверка кои са тези законодатели, които правят всичко това? Как са си издържали изпитите по наказателно-правните науки, за да създават такъв продукт?", подчерта юристът.

Законодателството най-малкото не е ефективно, на мнение е адв. Рангелов. Не книжката осигурява безопасното шофиране - човекът зад волана, изтъкна той.

Христо Радков подчерта, че България е единствената държава, в която се изисква ценз, за да се явиш на шофьорски изпит.

"Ако законодателят искаше да промени нещо, нямаше да се занимава с тази глупост "средна скорост". Има много прост алгоритъм. При агресивно поведение, когато се престроява на близка дистанция и на място, където това е забранено, камера да подава сигнал, че това МПС може да бъде спряно от патрул на КАТ", предложи пътният експерт.

За мен е важно линейката да дойде бързо. Полицаят, ако иска, да не идва, настоя Радков.