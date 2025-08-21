IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Парапланерист за трагедията в Несебър: Коланите са амортизирани или от неподходящи материали

Сотир Лазарков е на мнение, че те трябва да се подменят между 1 и 3 години

21.08.2025 | 09:55 ч. Обновена: 21.08.2025 | 10:37 ч. 12
БГНЕС

Парапланеристът Сотир Лазарков направи коментар по повод трагичния в Несебър, при който дете на 8 години загина. Според парапланериста предпазните колани, които са се скъсали, може би не са направени от подходящи материали или са били амортизирани.

Според Лазарков е добре те да бъдат проверявани всеки ден и да бъдат подменяни най-малко на 3 години.

"Нормално е между 1 и 3 години една такава сбруя да се води амортизирана и съответно да бъде подменена с нова. Хората, които са я използвали, са преминали тези няколко години срок за амортизация. Преди и след всеки полет те я свалят от човека, който я е ползвал”, обясни пред БНТ парапланеристът.

Лазарков добави, че трябва да се оглежда внимателно сбруята за протрити места, шев, който е тръгнал леко да се разкъсва. Катарама, която е започнала да захабява самия колан. При най-малко съмнение тази сбруя трябва да бъде сменена.

Несебър предпазни колани инцидент дете парасейлинг
