Тежка гръдна травма е погубила 8-годишния Иван, който загина в Несебър

Тежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван, който загина в Несебър, пише NOVA.

Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето, но те все още не са намерени.

В понеделник 8-годишният Иван от Разлог загина минута след старта на парасейлинг - парашут, теглен от лодка в морето над Несебър. Детето полетя към водата пред очите на майка си, която е била с него във въздуха. То е паднало от около 50 метра височина във водата.

Трима души са задържани за случилото се. Това са капитанът на лодката, морякът, отговорен за обезопасяването на полета с парашут и управителят на водната база.

Незабавно са предприети спасителни действия, но въпреки усилията на лекарите и екипите на плажа, животът на момчето не е успял да бъде спасен.

Прокъсан обезопасителен колан на седалката на парашута е основната версия на разследващите за трагичната смърт на 8-годишното дете. По-малко вероятна е другата версия - че едно от въжетата, свързващо седалката с парашута, се е скъсало.

По неофициална информация именно коланът на седалката е бил протрит и вероятно се е скъсал във въздуха още преди парашутът да се извиси на обичайните за този вид атракции 150 метра.

Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.

Нито една институция в България не отговаря за изправността на парашута, който се използва за модерната по морето атракция парасейлинг. За да я предлагаш, нормативната уредба допуска административен контрол само върху лодката и правоспособността на водача. За поддръжката на парашута задължение има само собственикът на атракциона, установи "24 часа" след проверка какви са регулациите и кои институции имат отношение към контрола на съоръженията.