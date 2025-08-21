Черен 20 август: Морето взе три жертви, дете е в критично състояние

20 август се оказа черен - морето взе три жертви за ден в Бургаско. Независимо от червените флагове, независимо от предупреждения на спасители.

72-годишна жена почина в района на плажа към къмпинг "Каваци-юг", която се е удавила срещу втори спасителен пост.

Инцидент с фатален край е станал в района на северния плаж на Приморско до пост №7, при който в морето се удавил 35-годишен чешки турист. Той е пристигнал у нас на почивка на 16 август и е отседнал в Приморско.

На 20 август в Районно управление-Царево е подаден сигнал за инцидент в района на неохраняема зона на плаж "Силистар", при който в морето се удавил 41-годишен мъж от София. Той е бил предупреждаван да не влиза в бурното море от спасителите, но е отказал да се подчини и е отишъл със свой приятел до скали на плажа. Скочили са в морето, в крайна сметка спасителите са успели да извадят жив само един от двамата.

На плажа в Слънчев бряг, до спасителен пост № 5, е извадено 13-годишно момиче от Молдова, което заедно със семейството си плажувало на ивицата.

По данни на родителите на момичето, малко по-рано влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време. Вероятно е получило паник атака, като в последствие направило "гърч" и е транспортирано по спешност в УМБАЛ-Бургас, където е настанено - в критично състояние, с опасност за живота.