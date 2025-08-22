IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Пожар пламна в склад за обувки в Пловдив, локализираха го

На място има шест противопожарни екипа

22.08.2025 | 10:22 ч. Обновена: 22.08.2025 | 11:24 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Локализиран е пожар, възниканал тази сутрин в склад за обувки в Пловдив, съобщи за БТА старши комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " - Пловдив. На място са изпратени шест противопожарни екипа и автомеханична стълба. 

Комисар Димов поясни, че тъй като конструкцията на складовата постройка е от различни панели, е възможно да има скрити огнища и екипите продължават да проверяват. По думите му след като има димоотделяне, значи има открито горене някъде. Постройката е 1400 кв. метра. Засегнати от пожара са 300 кв. м, а 1100 кв. м са спасени. 

В 8:40 е получен сигнал за огън около външно електрическо табло на зарядна станция, като вероятната причина е неизправност в електрическото табло. Това ще се изяснява на по-късен етап, каза ст. комисар Димов.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пловдив пожар завод пожарни аварийни екипи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem