Пожар пламна в склад за обувки в Пловдив, локализираха го

Локализиран е пожар, възниканал тази сутрин в склад за обувки в Пловдив, съобщи за БТА старши комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " - Пловдив. На място са изпратени шест противопожарни екипа и автомеханична стълба.

Комисар Димов поясни, че тъй като конструкцията на складовата постройка е от различни панели, е възможно да има скрити огнища и екипите продължават да проверяват. По думите му след като има димоотделяне, значи има открито горене някъде. Постройката е 1400 кв. метра. Засегнати от пожара са 300 кв. м, а 1100 кв. м са спасени.

В 8:40 е получен сигнал за огън около външно електрическо табло на зарядна станция, като вероятната причина е неизправност в електрическото табло. Това ще се изяснява на по-късен етап, каза ст. комисар Димов.