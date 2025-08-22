Tри ретро тенденции в интериора, които отново са на мода

Една от най-големите дизайнерски тенденции, които завладяват интериора в момента, е подходът "микс и съчетаване", комбиниращ елементи от различни времеви периоди. Днешните пространства са обзаведени с модерен декор от това десетилетие, наред с по-традиционни, класически елементи от миналото - същите, които баба ви вероятно е обичала и все още обича.

Всъщност дизайнерите често се обръщат към тези носталгични щрихи, за да добавят чар и характер към пространствата си. В края на краищата, баба знае най-добре.

Днес ви представяме три дизайнерски тенденции от старата школа, които са на мода в момента - за да можете и вие да се докоснете до визията.

Традиционни пердета и железария

Декорациите за прозорци са едни от най-пренебрегваните елементи в една стая и често хората избират изчистен и минималистичен стил, за да запазят нещата семпли и прости. Но изборът на нещо с малко по-традиционен усет ще придаде на стаята ви малко повече индивидуалност.

През последните години наблюдаваме завръщането на традиционните корнизи за завеси с повече декоративни фиали, особено в старите им средиземноморски мотиви. И не забравяйте за самата материя - класически материали като флорален принт, текстил или дори дантела могат да окажат голямо влияние.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg