IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Tри ретро тенденции в интериора, които отново са на мода

Баба знае най-добре

22.08.2025 | 13:35 ч. Обновена: 22.08.2025 | 14:31 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Една от най-големите дизайнерски тенденции, които завладяват интериора в момента, е подходът "микс и съчетаване", комбиниращ елементи от различни времеви периоди. Днешните пространства са обзаведени с модерен декор от това десетилетие, наред с по-традиционни, класически елементи от миналото - същите, които баба ви вероятно е обичала и все още обича.

Всъщност дизайнерите често се обръщат към тези носталгични щрихи, за да добавят чар и характер към пространствата си. В края на краищата, баба знае най-добре. 

Днес ви представяме три дизайнерски тенденции от старата школа, които са на мода в момента - за да можете и вие да се докоснете до визията. 

Традиционни пердета и железария

Декорациите за прозорци са едни от най-пренебрегваните елементи в една стая и често хората избират изчистен и минималистичен стил, за да запазят нещата семпли и прости. Но изборът на нещо с малко по-традиционен усет ще придаде на стаята ви малко повече индивидуалност. 

През последните години наблюдаваме завръщането на традиционните корнизи за завеси с повече декоративни фиали, особено в старите им средиземноморски мотиви. И не забравяйте за самата материя - класически материали като флорален принт, текстил или дори дантела могат да окажат голямо влияние.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ретро тенденции в интериора
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem