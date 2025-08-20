Тръмп иска сделка на всяка цена, но подробностите са от значение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постели червения килим за руския президент Владимир Путин за среща на върха с висок залог в Аляска. След това доведе президента на Украйна и седем други европейски лидери в Белия дом за извънредна среща, за да обсъдят края на войната, пише NYT.

Сега идва досадната работа.

През последната седмица Тръмп на практика преобърна традиционния дипломатически процес с главата надолу. След две критични срещи в рамките на четири дни, насочени към прекратяване на войната в Украйна, американски и европейски дипломати се надпреварваха да изготвят подробни предложения за гаранции за сигурност и други препъни въпроси, които биха могли да преобърнат всеки импулс за осигуряване на мир.

Вече ставаха очевидни сериозни пропуски, включително дали Русия ще одобри гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна и дали Путин е сериозен относно срещата му лице в лице със Зеленски.

Уточняването на детайлите обикновено се случва между служители и дипломати, преди лидерите да се включат, за да финализират споразумението. Но Тръмп, който винаги е от хората, които пренебрегват нормите и традициите, се развихри миналата седмица в Аляска с Путин, а след това отново в Белия дом в понеделник, без да обяви никакви постижения. Сега, когато Русия продължава да атакува Украйна и няма признаци, че Тръмп или Путин виждат прекратяване на огъня като предварително условие за сделка, процесът може да се превърне в дипломатическа версия на окопна война.

Засега Путин има пълна свобода да продължи войната си срещу съседа си, без да се тревожи за евентуални по-нататъшни санкции.

„В една нормална американска администрация имате всякакви видове подготовка“, каза Стивън Пайфър, бивш посланик в Украйна при президента Бил Клинтън. „Това е много необичайно.“ Той добави: „Рискът, който виждам, е, че той не подготвя подробностите. Впечатлението ми е, че иска сделка. Иска всякаква сделка, за да може да твърди: „Реших поредната война“. Но подробностите имат значение.“

Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви във вторник, че подходът на Тръмп е така необходимата почивка от „статуквото“.

„Благодарение на усилията на президента Тръмп, най-накрая имаме движение след години на смъртоносен застой“, каза тя на брифинг за пресата.

Но изявленията, идващи от администрацията на Тръмп, не винаги съвпадаха с информацията, идваща от Русия. В коментарите си пред репортери Ливит заяви, че Путин е обещал да се срещне със Зеленски през следващите седмици. Но руският външен министър Сергей Лавров омаловажи перспективата за такава среща.

От своя страна, Тръмп заяви във вторник, че смята, че Путин е „уморен“ от войната. Въпреки това Русия предприе нощна атака срещу украинската енергийна и транспортна инфраструктура с 270 дрона.

Относно гаранциите за сигурност, Тръмп заяви, че е изключил разполагането на американски войски в Украйна, но би бил отворен за предоставяне на въздушна подкрепа за войски от други европейски държави. Русия многократно е отхвърляла категорично идеята за международни сили по границите си.

„Имаме европейските държави и те ще го заредят предварително“, каза Тръмп в интервю за Fox News във вторник сутринта. „Те искат да имат, знаете, бойни действия на място.“

Все пак дипломацията е хаотичен процес, а последните срещи на върха бяха само последните опити на Тръмп да даде тласък на преговорите – процес, който може би е направен по-спешен от откритата му кампания за Нобелова награда за мир.

Дори Тръмп във вторник призна трудния път, който предстои.

„Това е най-трудното и си мислех, че ще бъде лесно“, каза Тръмп в интервю за Fox News. „Така че се надявам президентът Путин да бъде добър, а ако не е, това ще бъде трудна ситуация.“

Някои експерти по външна политика поставиха под въпрос променящите се позиции на Тръмп. Само за седмица той заплаши да наложи „тежки последици“ на Русия, ако Путин не се съгласи на прекратяване на огъня, само за да възприеме предпочитания от Путин подход за договаряне на широкообхватно мирно споразумение, което би включвало отстъпване на територия от страна на Украйна. Той се отказа от заплахата за санкции срещу Путин, като вместо това заяви, че руският лидер е готов да преговаря и да прекрати боевете.