Захарова: Картата на Украйна от Белия дом беше шамар в лицето за Зеленски

Мисля, че ще бъде много трудно за някого най-накрая да го вразуми

20.08.2025 | 15:28 ч. Обновена: 20.08.2025 | 15:58 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ EPA

Картата на Украйна, показана в Овалния кабинет на Белия дом по време на посещението на Володимир Зеленски, беше шамар в лицето му, за да се осъзнае, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по радио „Спутник“, цитирана от ТАСС.

 „Тази рисунка беше толкова мощен шамар в лицето, че би трябвало да накара да се вразуми всички онези, които в продължение на няколко години, откъснати от историята, откъснати от географията, откъснати от реалността, бълнуваха за бойното поле, където всичко щеше да се реши, без да разбират за какво говорят“, отбеляза Захарова. „Този шамар вероятно трябваше по някакъв магически начин да развесели Зеленски“, подчерта Захарова. „Мисля, че ще бъде много трудно за някого най-накрая да го вразуми, но поне някак си да го разтърси, за да демонстрира на него и на всички, които той покрива или които са покритите от него, колко много са загубили, колко много им е останало.“

Захарова Русия Украйна война САЩ преговори
