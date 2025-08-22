Протест в София срещу домашния арест на младежа, ударил с АТВ петима в Слънчев бряг

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 13 / 13

Протест срещу мярката "домашен арест" на Никола Бургазлиев, който бутна с АТВ петима души в Слънчев бряг и в подкрепа на семействата на пострадалите, се провежда пред Съдебната палата в София.

Демонстрацията е организиран от Сдружение "Ангели на пътя".

Събралите се настояват Никола Бургазлиев да получи по тежка мярка – "задържане под стража".

В понеделник изпратихме писмо до отговорните институции и изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов с искане делото да бъде прехвърлено от съдът в Бургас в Национална следствена служба, каза Петя Иванова от сдружението. Мярката “домашен арест” е недопустима и трябва да бъдат предприети по-сериозни мерки, допълни тя. По думите й състоянието на пострадалите остава тежко, а ударената от АТВ майката е в клинична смърт. Иванова допълни, че трябва да се сложи край на войната по пътищата.

Гергана Йорданова, която е близка на част от пострадалите в инцидента в Слънчев бряг настоя за справедливост. Молим се за здравето на всички пострадали, добави тя, цитирана от БТА.

Събралите се държат снимки на загиналите при пътни инциденти техни близки. На плакати пише "Твоят избор може да отнеме живота на друг!"; "Беззаконието по пътищата и корупцията в институциите убиват бъдещето на България".

Близки и познати на блъснатото в Слънчев бряг протестираха в Пловдив и в Бургас.

БТА припомня, че петима души пострадаха след като бяха блъснати от АТВ, управлявано от младеж на 18 години. След инцидента, на шофьора беше наложена мярка "домашен арест", а Районната прокуратура Бургас внесе протест срещу определението на Районен съд Несебър, по отношение на обвиняемия.

От прокуратурата настояват мярката да бъде заменена със "задържане под стража“. Заседанието по протеста на прокуратурата ще бъде днес. Вчера изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов поиска разследването на произшествието в Слънчев бряг бъде поето от Националната следствена служба.

