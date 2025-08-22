Къде би могъл Зеленски да се срещне с Путин: Ето държавите-претенденти

Украинският президент Володимир Зеленски е готов за директни преговори с руския си колега Владимир Путин почти от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Кремъл винаги е отказвал. Но с неотдавнашния натиск от Доналд Тръмп, възможността за среща е по-близо от всякога.

Въпросът сега е не само кога, но и къде?

Заповедта за арест на Путин от Международния наказателен съд (МНС) за отвличането на украински деца ограничава избора на място, тъй като той рискува да бъде арестуван във всяка от 125-те държави-членки на съда, ако стъпи на тяхна територия. Някои от тях обаче са готови да направят изключение и обещаха да не арестуват Путин, ако дойде на среща, която би могла да сложи край на войната срещу Украйна.

Швейцария е възможен вариант

Министърът на външните работи на страната заяви, че страната ще бъде готова да приеме Путин за всякакви евентуални мирни преговори, въпреки заповедта за арест на МНС. Въпреки неутралния си статут, Швейцария е страна по Римския статут, който основава съда, но Игнацио Касис заяви, че ако Путин идва с мирни цели, страната е готова да го приеме.

"Това е свързано с нашата дипломатическа роля, като международната Женева е европейската централа на Организацията на обединените нации“, каза Касис.

Съобщава се, че френският президент Еманюел Макрон подкрепя идеята Женева да бъде потенциално място за преговорите след среща в Белия дом с европейските лидери в понеделник.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер предложи страната си - също подписала МНС - като потенциално място, заявявайки, че Виена подкрепя всяка инициатива, водеща до справедлив и траен мир, който защитава украинските и европейските интереси за сигурност.

Страна в Близкия изток може да бъде място за компромис. През март Саудитска Арабия беше домакин на американска делегация за преговорите, първо с украински, а след това и с руски представители, припомня Euronews.

Катар и ОАЕ са възможни варианти

Въпреки че е сравнително малка държава от Персийския залив, Катар има място на международната маса и често е призоваван да бъде посредник в редица международни конфликти. Тези посреднически усилия включват Русия и Украйна, по-специално що се отнася до връщането на украински деца, насилствено депортирани в Русия.

Дори когато беше хванат в кръстосания огън между САЩ, Иран и Израел през юни, където ракети бяха прихванати във въздушното му пространство, на Катар все още се разчиташе да посредничи за мир и деескалация на напрежението. През 2020 г. Катар беше домакин на исторически преговори между американски представители и талибаните, които доведоха до споразумението от Доха и в крайна сметка проправиха пътя за изтеглянето на американските войски от Афганистан.

Съвсем наскоро Катар продължи да посредничи в преговорите между Израел и Хамас, което доведе до няколко временни прекратявания на огъня и доставяне на хуманитарна помощ в Газа. Катар вярва, че посредническите усилия са основен принцип на неговата външна политика и ясен индикатор за неговата мека сила.

Подобно на Катар, Обединените арабски емирства умишлено са оформили ролята си на дипломатически посредник, държава, способна да се движи между съперничещи си сили, като същевременно запазва доверието и с двете.

По-рано тази година представители на Емирствата помогнаха за организирането на размяна, която доведе у дома украински военнопленници, заедно с деца, отведени в Русия. Това беше напомняне, че Емирствата могат да действат там, където другите имат ограничен обхват.

В същото време Абу Даби запази диалога си с Москва.

По-рано този месец президентът Мохамед бин Зайед Ал Нахаян пътува до Русия за разговори с Владимир Путин, среща, която подчерта доверието, което двете страни имат в отношенията.

Единствената среща между Зеленски и Путин

Откакто Зеленски стана президент на Украйна през 2019 г., директните му комуникации с Путин са ограничени, тъй като Русия вече е окупирала украинска територия на изток и в Крим. Двамата лидери са провели само два телефонни разговора и една лична среща, всички през 2019 г.

Зеленски и Путин се срещнаха за първи и единствен път в Париж, по време на среща на върха в Нормандски формат, в присъствието на лидерите на Германия и Франция.

Зад затворени врати двамата са обсъждали въпроси, които все още са актуални, макар и в още по-голям мащаб; размяна на затворници и прекратяване на огъня в Източна Украйна.

През пролетта на 2021 г., когато Русия започна да струпва войски близо до границите на Украйна преди пълномащабното си нахлуване, Зеленски предложи да се срещне с Путин “където и да е в Донбас“, източния регион в Украйна, който Русия се опитва да окупира и анексира напълно вече повече от десетилетие.

Путин отказа, отричайки, че Русия е част от конфликта, и вместо това покани Зеленски в Москва. Срещата така и не се състоя.

Когато Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., Зеленски отново призова за разговори. Путин отново отхвърли всякакъв диалог на президентско ниво, изпращайки само делегация на ниско ниво за първия опит за преговори близо до границата с Беларус.

По-късно, след разкритията за масовите зверства на руските сили в Буча - украинското правителство твърди, че са убити 458 цивилни - и други селища около столицата на Украйна, Киев затвърди позицията си по отношение на комуникациите с Кремъл.

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, украинският президент поднови стремежа си за директни преговори с Москва, вече с подкрепата на американската администрация. През май Зеленски направи изненадващо обявление, че е готов да се срещне с Путин в Турция. Украинският президент дори пътува до Турция, но Путин не се появи, а вместо това отново изпрати делегация на ниско ниво.

Опитвайки се активно да посредничи между Киев и Москва, Доналд Тръмп настояваше срещата между Зеленски и Путин да се проведе.

Форматът обаче остава неясен. Една от възможностите е първоначално да бъдат двустранни, между Зеленски и Путин, а по-късно да включат и Тръмп. Този формат би могъл да позволи на Тръмп да запази позицията си на миротворец, в случай че срещата не доведе до осезаеми резултати.

Според американски медии, Тръмп възнамерява да се отдръпне от Русия и Украйна, за да организира среща между техните лидери, без да играе пряка роля засега, според служители на администрацията, запознати със ситуацията, като по този начин се отдръпва от преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна.

Но Тръмп е заявил пред съветниците си, че възнамерява да бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери, но само след като те първо се срещнат.