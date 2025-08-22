IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Офталмолог: Само очните лекари могат да осъществяват диагностика и лечение

20 години работим съвместно с оптици, оптометристи и очни лекари, каза проф. Христина Групчева

22.08.2025 | 13:26 ч. Обновена: 22.08.2025 | 13:47 ч. 0

Вече ви показахме гледната точка на оптометристите и притесненията им, свързани с проекта за промени в Медицинския стандарт по очни болести.

Позицията на офталмолозите обаче е малко по-различна.

"Няма никакво противопоставяне. Вече 20 години работим съвместно с оптици, оптометристи и очни лекари. Оптиките са здравни заведения и се регулират от Закона за здравето. Стандартът по очни болести има задача да регулира дейността в лечебните заведения, където единствено очните лекари могат да осъществяват диагностика и лечение", заяви за Bulgaria ON AIR чл. кор. проф. д-р Христина Групчева - председател на Българското дружество по офталмология.

Тя подчерта, че няма как в лечебно заведение да има само оптометрист, той задължително работи в екип с офталмолог. Годишният очен преглед трябва да бъде осъществен от офталмолог.

Проф. д-р Групчева посочи в "България сутрин", че в Медицинския стандарт по очни болести Управителният съвет е внесъл предложение да се уточни по какъв начин оптометристите могат да помогнат в лечебната дейност.

А освен от Закона за здравето оптиките се регулират и от специална наредба, която трябва да бъде издадена от здравния министър.

"Дискусията по отношение на тази наредба е оптометристите да изпълняват своята функция на специалисти по рефракция. Това не е обект на настоящия стандарт, смесиха се двата аспекта. Стандартът по очни болести е свързан с лечебните заведения", изтъкна събеседникът. 

Проф. д-р Групчева каза още, че обществото трябва да бъде информирано за разликата между изписването на очила и очния преглед: "Изписването на очила не е очен преглед. Очният преглед включва множество допълнителни изследвания". 

"Бъдещето най-вероятно ще промени много позицията на тези три професии, свързани с очното здраве. Изкуственият интелект изключително много навлиза в офталмологията. Ще имаме промени в наредбите и регулациите, това ще настъпи неизбежно. Имаме все повече нови технологии и нови изследвания", коментира офталмологът. 

Проф. д-р Групчева още веднъж увери, че в новия стандарт е предвидено оптометристите да извършват всички изследвания, за които са обучени. По думите ѝ оптиците и оптометристите са абсолютно незаменими, като тя сравни значимостта им с тази на медицинските сестри у нас.

"Колегите в оптиките са съзнателни и активно насочват пациентите към офталмолозите. Благодаря им за това изключително много. Проблемът е, че хората в световен мащаб не разбират смисъла на очния преглед. Тук е нашата обща задача да информираме хората, че трябва да посещават очен лекар. Определянето на рефракцията и изписване на очила, и очното здраве са две различни неща, определящи се от два типа специалисти", обясни офталмологът.

Проф. д-р Групчева завърши с думите, че най-важното нещо в медицината е проследяването.

