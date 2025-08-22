Нова версия за трагедията в Несебър: Подозира се саботаж?

Появиха се съмнения в опит за саботаж от обвинените за трагедията с парашут над морето в Несебър. Задържаните за инцидента с 8-годишното дете подозират, че е възможно въжетата да са били подменени от конкурентна фирма.

В същото време капитанът на лодката, с която е дърпано съоръжението, е заявил, че в момента на трагедията е предотвратил опасността нейният мащаб да бъде още по-голям, тъй като майката на детето е опитала да се откопчае и да скочи след сина си, след като той е полетял към водата.

"Ако той не е бил толкова опитен и веднага не е реагирал, е щяло да има още един труп. Това е споделяно на мен. Той също изказа учудване, че двата колана са се скъсали почти по едно време на едно и също място”, каза пред Bulgaria ON AIR адвокатът на капитана на лодката Христо Раев - Ваня Радиева.

Адвокатът добавя, че капитанът е споделял, че се е случвало да се прокъса един от коланите.

"Ако се прокъса един колан, можем да свалим парашута на безопасно разстояние от водата, за да не се стигне до трагичен край. В случая - двата по едно и също време, това ги навежда на мисълта, че има някаква намеса по отношение на тези колани", заяви адвокат Радиева.

