Прегазената от АТВ жена е изпаднала в клинична смърт?

Жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг, е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът е отказал да функционира, а сърцето се поддържа изкуствено, твърди Нова тв.

Преди седмица тийнейджърът Никола Бургазлиев с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас, като майка и 4-годишното ѝ момченце бяха в критично състояние.

На пострадалата жена, която е на 34 години, ѝ бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри - и двамата останаха с опасност за живота. Стана ясно, че Никола е 18-годишен син на полицейски служители. Той блъсна общо три деца и служител на хотел, който е със счупен таз.

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния, който беше пуснат под домашен арест. Обвинението към него е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице.