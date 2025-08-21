IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прегазената от АТВ жена е изпаднала в клинична смърт?

Тя е на 34 години и са ѝ направени няколко операции

21.08.2025 | 14:13 ч. Обновена: 21.08.2025 | 15:12 ч. 54
БГНЕС

БГНЕС

Жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг, е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът е отказал да функционира, а сърцето се поддържа изкуствено, твърди Нова тв.

Преди седмица тийнейджърът Никола Бургазлиев с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас, като майка и 4-годишното ѝ момченце бяха в критично състояние.

На пострадалата жена, която е на 34 години, ѝ бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри - и двамата останаха с опасност за живота. Стана ясно, че Никола е 18-годишен син на полицейски служители. Той блъсна общо три деца и служител на хотел, който е със счупен таз. 

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния, който беше пуснат под домашен арест. Обвинението към него е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. 

Слънчев бряг АТВ катастрофа пострадала клинична смърт
