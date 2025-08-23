Росен Желязков е станал дядо на момиченце

Премиерът Росен Желязков е станал дядо за втори път преди седмица. Бебето е момиченце и се казва Матея.

Новината бе съобщена от бабата от страна на бащата на новороденото дизайнерката Евгения Борисова.

"Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая й всичко най-хубаво в приключението живот. Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея!", написа във фейсбук дизайнерката още на 13 август.

Премиерът Росен Желязков има две дъщери - Елица и София. Като след раждането на Матея вече има внучета и от двете.