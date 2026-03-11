80% от пенсионерите ще получат великденски добавки

“Министерският съвет взе решение 1 606 000 български пенсионери да бъдат подкрепени с т.нар. “великденски надбавки”, съобщи на брифинг след правителственото заседание служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Служебният министър потвърди, че по 50 евро допълнително ще получат всички пенсионери, които имат размер на пенсията заедно с добавките и компенсациите към тях до 390,63 евро – линията на бедност.

“Всички, които са до линията на бедност, а това са 856 хиляди пенсионери. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които размерът на пенсията е между линията на бедност и минималния размер на работната заплата, т.е. между 390,63 евро и 620,20 евро”, уточни Адемов.

По този начин Министерският съвет подпомага най-уязвимите граждани. Служебният кабинет има за цел да подпомогне уязвимите групи.

“Увеличаваме броя на тези, които са подкрепени във връзка с великденските граждани в сравнение с това, което са получавали в рамките на миналата година като коледни и великденски надбавки, до 80%. Досега подкрепяните пенсионери са били в рамките на 33%, до линията на бедност, сега правим следващата стъпка, за да могат да бъдат подкрепени и тези, които получават размер на пенсията до минимална работна заплата”, каза по време на брифинга Адемов.