Август е, а плодовете поскъпват у нас

Плодовете поскъпват на борсите у нас през седмицата, докато цените на основните хранителни стоки и зеленчуците се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повиши с 0,4 процента до 2,235 процентни пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,226 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година, припомня БТА.

При плодовете най-много поскъпват лимоните - 4,51 на сто до 4,50 лева за килограм. Цената на дините се качва с 1,23 на сто до 0,66 лева за килограм. Кайсиите са нагоре с 1,81 на сто до 3,93 лева за килограм, а прасковите - с 0,27 на сто до 3,67 лева за килограм. Ябълките се предлагат с 1,89 на сто повече до 2,81 лева за килограм.

Най-голямо поскъпване при зеленчуците тази седмица има отново при краставиците - с 16,06 на сто до 2,37 лева за килограм, а най-голямо поевтиняване - при морковите - със 17,22 на сто и те се търгуват по 1 лев за килограм.

Цената на тиквичките е нагоре с 13,80 на сто до 1,55 лева за килограм. С 10,80 на сто поскъпва зрелият лук кромид и той се предлага по 1,19 лева за килограм. Картофите поскъпват с 0,21 на сто до 0,97 лева за килограм.

Доматите поевтиняват с 12,97 на сто и се търгуват по 2,20 лева за килограм. Надолу е и цената на зелените и червените чушки - с 15,59 на сто и с 4,26 на сто и те се предлагат по 1,70 лева за килограм и по 2,65 лева за килограм. Зелето също поевтинява - с 6,67 на сто до 0,84 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,96 на сто до 11,78 лева за килограм, докато на кашкавал тип "Витоша" пада с 0,49 на сто до 17,53 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поевтинява с 2,08 на сто до 1,41 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е нагоре с 1,36 на сто до 2,39 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се понижава с 0,71 на сто и то се предлага по 3,08 лева за брой.

Пилешкото месо поевтинява с 2,19 на сто до 6,80 лева за килограм. Яйцата (размер М) поскъпват с 3,35 на сто до 0,37 лева за брой на едро.

Цената на ориза пада с 0,49 на сто до 3,28 лева за килограм. Нагоре е цената на лещата - с 1,51 на сто и тя се търгува по 4,30 лева за килограм, както и на зрелия фасул, който поскъпва с 1,82 на сто до 4,25 лева за килограм. Брашното тип 500 се повишава с 0,90 на сто до 1,57 лева за килограм. Олиото поевтинява с 0,87 на сто до 3,19 на лева за литър. Цената на захарта пада с 0,22 на сто до 1,82 лева за килограм.