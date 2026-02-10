Остава ни само да се откажем от храната: Руснаците са на ръба, краставиците вече са лукс

С нарастването на цените на стоки от първа необходимост, руснаците заливат социалните медии с оплаквания, че са принудени да се откажат от използването на таксита, маникюрите си, билетите за кино и дори... краставиците.

"Краставиците вече са се превърнали в луксозен артикул", оплака се жителка на Санкт Петербург в скорошен влог, в който подробно описва артикулите, от които е била принудена да се откаже, тъй като цените са се повишили. "Ще трябва да ям манго и драконов плод вместо краставици", пошегува се друга, сравнявайки цените на екзотичните вносни плодове със скромните зеленчуци, струпани високо в кутии и цените им достигат до 500 рубли (почти 5 паунда) за килограм.

From today’s Russian papers: cucumber prices in Russia jump 42.85% in a month, number of loss-making companies rising, wage arrears growing, “…gap between pensions & wages increasing.” #ReadingRussia pic.twitter.com/TmawpW1Qyl — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 9, 2026

Някои потребители отидоха по-далеч, описвайки краставиците като "новото злато". Популярно видео от Тюмен в Сибир уж показва собственик на малък магазин, който краде 1,5 тона краставици от супермаркети, за да ги препродаде на най-високи цени.

В Telegram и други социални медийни платформи стотици видеоклипове показват руснаци, колебаещи се между отчаяние и безсрамно чувство за хумор, докато премивават край някога познати стоки по рафтовете на супермаркетите, които сега носят етикети с плашещи цени.

"Какво се случва с цените на храните?“, чуди се една млада жена. "Какво ще ядем? Паста и вода? Не купувам дрехи или козметика, не ходя на лекар, опитвам се да не купувам никакви добавки или хапчета. Всичко, което остава, е да се откажем от храната."

Сезонните фактори, данъчните промени и упорито високата инфлация, причинена от години на повишени разходи за отбрана, тласнаха цените в супермаркетите до нови върхове от началото на годината.

След като ДДС се повиши от 20% на 22% на 1 януари, компаниите сигнализираха, че увеличението ще бъде прехвърлено върху потребителите.

През първите 12 дни на януари Росстат, държавната статистическа агенция, отчете покачване на цените с 1,26%. През този период цената на краставиците скочи с 21,3%, а тази на доматите - с 13,6%.

В Русия, където от десетилетия средностатистическото домакинство е принудено да харчи 30% от доходите си за храна, тези увеличения са особено болезнени. Смята се, че миналата година цената на рибата се е увеличила с 22%, на кафето с 15 до 25%, на чая с 10 до 20%, на сезонните плодове с 15 до 20%, а на пътуванията с обществен транспорт с цели 20%.

"Мислех, че съм сравнително заможен", казва пред The ​​Times Никита, програмист, който живее в Москва. "Но има неща, които преди можех да правя, но вече не мога да си позволя."

"Напоследък самата мисъл да отида до магазина за хранителни стоки ме изпълва с ярост", каза Наталия от Владивосток пред Meduza, руски опозиционен уебсайт. „Вече почти година оцелявам с храна с изтекъл срок на годност, продавана близо до сградата ми. В началото е наистина неприятно да се яде такава храна. После свикваш и я приемаш. Просто няма друг начин да се храниш."

Галина от Иркутск допълва:

"Някои дори казват на другите да "стегнат коланите“ и да изтърпят всичко в името на "победата". За праведна кауза и победа над гнилия Запад, можете да гризете сух хляб."

Според проучване на Банката на Русия от миналия месец, потребителското доверие е спаднало до тригодишно дъно в началото на тази година, като 53% от анкетираните се оплакват от "много силно" покачване на цените. Официално инфлацията миналата година е била около 5,6%. Международният валутен фонд обаче я оценява на 9%, повече от два пъти над средното за света.

Длъжностните лица са подложени на критики, защото изглежда омаловажават обществените опасения. Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, заяви през януари, че руснаците не трябва да се страхуват от рязко покачване на цените, докато президентът Путин каза само, че високата инфлация за месеца е "очаквана".

Въпреки това, Александър Климочкин, регионален министър на финансите от северозападната руска република Карелия, понесе основната тежест на обществения гняв, след като обяви предизвикателството "Без харчене през февруари" в първия ден на тази година.

"Това е уникално предизвикателство, при което прекарваш целия месец само в купуване на най-необходимото и намаляване на ненужните разходи", обясни той онлайн, като весело посъветва жителите да избягват купуването на дрехи, посещението на кафенета и ресторанти, пътуването с такси и посещението на кино, за да "превърнат спестяването в игра".

Публикацията предизвика стотици възмутени отговори от жителите.

"Ами ако последният път, когато съм купувал дрехи, е бил преди три години, а последният път, когато съм ходил в кафене, е бил преди повече от година?", попита Андрей Митрофанов. "От какво друго трябва да се откажа?"

Друг жител написа:

"Осъзнават ли, че голям процент от населението отдавна е принудено да си отказва много неща редовно? Какви други разходи трябва да намаля? Ипотека? Комунални услуги? Храна?"

Последва унило публично извинение от Климочкин, но някои предполагат, че потокът от оплаквания онлайн разкри колко остро обикновените руснаци усещат натиска на нарастващия икономически натиск.

В ранните години на войната растежът се повиши рязко, макар и успоредно с неконтролируемата инфлация, но тази година руската икономика показва признаци на колебание. Растежът се забави до бавно пълзене, обременен от намаляващите цени на петрола. Приходите от петрол и газ, основен елемент на държавните средства, намаляха наполовина миналия месец в сравнение с януари миналата година, отбелязвайки най-ниската стойност, наблюдавана от повече от пет години.

Индийските петролни рафинерии също ще откажат покупките на руски петрол от април, съобщи Ройтерс на 8 февруари, тъй като Делхи се стреми да сключи търговска сделка със Съединените щати. Индия и Китай са най-големите купувачи на руска енергия, откакто западните санкции бяха наложени на Москва след нахлуването ѝ в Украйна преди почти четири години.

Президентът Тръмп отмени 25-процентните мита върху стоки от Индия, които бяха наложени заради покупките ѝ на руска енергия, защото тя "се е ангажирала да спре пряко или непряко вноса на руски петрол". Делхи обаче заяви, че твърдението на Тръмп не е потвърдено.

Недостигът е посрещнат с по-високи данъци, които са засегнали обикновените руснаци, докато постоянно прекомерните разходи за отбрана - анализ на германското разузнаване от миналата седмица твърди, че Москва е похарчила половината от държавния си бюджет за военни миналата година - водят до все по-голям недостиг на финансиране за социални помощи, образование и здравеопазване.

Путин призна на среща с официални лица миналата седмица, че икономическият растеж е изостанал с 1%, значително под целта от 1,5%, но отхвърли опасенията.

"Знаем, че това забавяне не е било просто очаквано - може дори да се каже, че е било причинено от човека: то е било свързано с целенасочени мерки за намаляване на инфлацията", каза той.

Скоковете в цените на храните отдавна са проблем в Русия, където неравенството в богатството е сред най-високите в света, според годишните доклади на швейцарската инвестиционна банка UBS. През 2023 г. Кремъл беше принуден да се намеси, след като цените на яйцата скочиха с 40%, което предизвика оплаквания в цялата страна.