Пастрокът на Ивайло Калушев: Лъжата е огромна, има замесени наркотици!

Според него доведеният му син е бил убит

10.02.2026 | 11:53 ч. Обновена: 10.02.2026 | 11:54 ч. 40
Според пастрока на Ивайло Калушев, художника Николай Майсторов, дрога е замесена в убийството на доведения му син. По думите му "лъжата е огромна". 

"Това е политическа мафия - отдолу седи дрогата, а момчетата са абсолютно чисти!", заяви той, цитиран от "България днес". 

 "Лъжата е огромна! Следствието кой знае какви неща натрупва", подозира вторият баща на Калушев, отбелязвайки, че следствието още не е приключило. 

Майсторов е съпруг на майката на Ивайло Калушев - известната пианистка Стела Димитрова-Майсторова. Синът ѝ е роден от първия ѝ брак с Георги Калушев, който е преподавал Бизнесадминистрация в УНСС и е разкрит като агент на Държавна сигурност.

Стела и Николай Майсторови са вписани сред учредителите на рейнджърската организация "Националната агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), наред с убитите Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев.

Припомняме, че след като три трупа бяха намерени в хижа "Петрохан", майката на Калушев сподели СМС, изпратен от него, обяснявайки, че той е бил отвратен от случващото се в България. 

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише Калушев до Стела Димитрова-Майсторова си преди разстрелите.

Тя също заяви в коментар, след като тялото на синът ѝ беше намерено, че не вярва, че Калушев е способен на убийство или самоубийство и е убедена, че синът ѝ е убит. 

