Новите Су-57 вече са факт: Русия засилва авиацията си от пето поколение

Руските аерокосмически сили получиха нова партида изтребители Су-57, като държавната Обединена самолетостроителна корпорация съобщи, че самолетите са се възползвали от непрекъснати подобрения в дизайна. Изтребителите от пето поколение се възползват от актуализирани системи, които разширяват обхвата на мисиите, които са способни да изпълняват, с особен акцент върху интеграцията на оръжия и оперативната гъвкавост, пише MWM. Коментирайки тези подобрения, главният изпълнителен директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха заяви:

„Не спираме до постигнатото. Изтребителят е претърпял голяма еволюция и днес продължава да се усъвършенства - възможностите на оръжията и системите на самолета се разширяват. Това вече позволява решаването на най-важните задачи, демонстрирайки ефективност и отлични маневрени и бойни качества.“

През август 2025 г. заместник-главнокомандващият на руските аерокосмически сили генерал-лейтенант Александър Максимцев потвърди, че подготовката за доставките на изтребители Су-57 от пето поколение е в ход с ускорени темпове. Това последва откриването на нови съоръжения през август за производство на Су-57, което повиши вероятността увеличените производствени темпове да позволят поръчките на Министерството на отбраната за 76 изтребителя да бъдат изпълнени до 2027 г., като същевременно се изпълнят и поръчки за износ. Въпреки че не са потвърдени скорошни доставки до руските аерокосмически сили от повече от шест месеца, през ноември 2025 г. беше потвърдено, че Су-57 е доставен на алжирските военновъздушни сили, като се смята, че поръчките от страната са изиграли важна роля във финансирането на продължаващото разширяване на производствените мощности. Възможно е последната партида самолети да е била доставена с подобен стандарт като тези, построени за износ за Алжир, и че това може да са първите от това, което производителят е определил като „нова техническа конфигурация“.

През ноември 2025 г. изпълнителният директор на държавния отбранителен конгломерат „Ростех“, Сергей Чемезов, заяви, че работата по модернизацията на Су-57 ще продължи, отбелязвайки:

„Самолетът все още се усъвършенства... работи се по цялостна модернизация, която ще обхване неговите компоненти, електроника и оръжия.“ Ръководителят на летателната служба на конструкторското бюро „Сухой“ Сергей Богдан отбеляза преди това, че обширните бойни изпитания на военните действия са позволили конструкцията на Су-57 да бъде допълнително усъвършенствана и актуализирана.„Докато самолетът не бъде изведен от експлоатация, той ще продължи да бъде усъвършенстван. Включваме всички модификации и иновации, преди да бъдат въведени в производство“, заяви той относно бъдещите планове за модернизация.

Коментирайки последната доставка, пилот на Су-57 от руските Въздушно-космически сили отбеляза:

„За изпълнение на целевите задачи, поставени от Министерството на отбраната на Руската федерация за доставка на особено търсени образци оръжие и военна техника на войските, екипажите на Въздушно-космическите сили завършиха приемането на самолета Су-57 в нова техническа конфигурация. Благодаря на представителите на завода и на всички служители на Обединената самолетостроителна корпорация на "Ростех", които участваха в създаването, сглобяването и подготовката на авиационната техника, за техния професионализъм. Самолетът вече се е показал добре по време на специалната военна операция Руско-украинската война. Новата техническа конфигурация ще допринесе за разширяване на обхвата на задачите, за които се използва този тип самолет. Перспективните възможности, заложени в комплекса от авиационно оръжие, позволяват използването на нови видове авиационно оръжие“, добави той.

Продължаващите усилия както за усъвършенстване на Су-57, така и за разширяване на производствените мощности, придобиха ново значение поради бързото нарастване на напрежението между Русия и членовете на НАТО, така и поради продължаващите преговори с Индия относно лицензионна производствена сделка, за които в края на януари беше потвърдено, че са достигнали напреднал етап. Индийските военновъздушни сили са закупили Су-30 в значително по-големи количества от руските Въздушно-космически сили и се смята, че е вероятно да закупят Су-57 в сравними количества, като се очаква лицензионната производствена сделка първоначално да включва 140 самолета. Способността на Русия да произвежда изтребителите бързо да се запази.

През май руски източници съобщиха, че авиационният завод в Комсомолск на Амур се готви да премине от производството на базовия изтребител Су-57 към новия вариант Су-57М1, като се очаква текущите подобрения в дизайна да проправят пътя за навлизане в експлоатация на тази силно подобрена платформа.