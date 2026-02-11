47% от всички плащанията на българите а за храна

Силен ръст на дигиталните плащания и отчетливо отстъпление на кеша показват данните на "Борика" АД за декември 2025 г. В най-натоварения месец от годината през системите на компанията са преминали 57,2 млн. картови трансакции – с 11% повече спрямо година по-рано, при общ обем от 3,4 млрд. евро, което е ръст от 14%.

Средно през месеца са обработвани по 21 трансакции в секунда, а на 23 декември в пиковите часове между 12:00 и 14:00 ч. – до 67 трансакции в секунда, което потвърждава стабилността на националната картова и платежна инфраструктура при висока потребителска активност.

Плащанията на физически ПОС терминали остават водещ канал с увеличение от 13% в броя и 17% в обема. Онлайн разплащанията също нарастват – с 14% по брой и 16% по стойност, като средната им сума е почти двойно по-висока спрямо тази на физическите ПОС терминали, което показва, че се използват за по-големи и планирани покупки.

На този фон тегленията на пари в брой намаляват със 7% като брой, което затвърждава тенденцията към промяна в платежното поведение, въпреки че кешът запазва своята роля в определени ситуации.

Най-отчетливата тенденция е ръстът на депозитите чрез банкомати – 85% по обем до 471 млн. евро. Делът им достига 14% от общия обем на картовите операции. Според данните това се дължи на подготовката за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., финансовото приключване на годината и нарастващото доверие в каналите за самообслужване. Средната стойност на един депозит на банкомат е 846 евро, което показва планирано и целенасочено потребителско поведение.

Почти 47% от всички картови плащания през декември са реализирани в супермаркети и обекти за търговия на дребно. Двуцифрен ръст се отчита и при развлеченията, услугите, комуналните и здравните плащания.

Данните за декември 2025 г. показват, че дигиталните плащания вече са основно изискване както за потребителите, така и за бизнеса, което поставя повишени изисквания към сигурността, надеждността и непрекъсваемостта на платежната инфраструктура, добавят от "Борика".