Адвокат Рангелов пред Dnes.bg: Записите от къщата на Калушев показват, че нещата са прости

Случаят "Петрохан" върви към окончателно изясняване, ако не възникне някаква връзка с лица, които по-рано в близките два-три месеца са се отделили от това затворено общество. Да, не е установен мотивът. Но мотивът е най-важен, когато имаш жив извършител. Когато няма жив извършител, все едно за какво ги е убил. Ако се затвори случая в кръга от шестимата няма и кой да каже какъв е бил мотива, може само да се предполага, но не може със сигурност да се докаже. Това заяви в интервю за Dnes.bg адвокат Людмил Рангелов. Според него, най-вероятно ще се стигне до прекратяване на двете досъдебни производства. Той коментира и мистериите около случая, като заяви, че много неща ще бъдаг изяснени, ако се видят записите от къщата на Ивайло Калушев в Българи. Простите обяснения винаги са най-близки до истината, смята адвокат Рангелов.

- Има ли обяснение, че убиствата и самоубийствата не бяха извършени на едно място, а в две различни точки, каква е логиката тук?

- Каква е логиката изобщо да се самоубиеш, когато не си тежко болен? При тях няма логика и не търся такава при хора, които вярват в прераждането. Официалните власти изследват има ли външна намеса в смъртта на тези хора. Сигурен съм, че се работи. Моето мнение е, че такава външна намеса няма от досега изнесените факти. Но тъй като се говореше в началото, че хижата се е обитавала от 10 души възможно е някой да се измъкнал от схемата на тази секта. Прочетох преди малко, че мъж на 31 години преди време се е измъкнал преди 8 години да речем. За това, че става дума е самоубийство говори и фактът, че при аутопсията се е установило, че не са хранили от известно време, явно са искали да отидат в този друг свят пречистени. Тази информация я имам от сигурен източник.

- Не е ли по-логично и в самото деяние да бъдат заедно, след като са щастливи, че ще отидат в един по-добър свят?

- Да, по-логично е всички заедно да се самоубият, но може би е станало нещо, което е разместило събитията. Малкото момче е истинската жертва. И пак ще кажа тук няма нищо логично. Да се самоубият шест човека на едно място логично ли е? Логично е да останат да живеят или пък всеки да си тръгне по пътя, ако са разочаровани от съвместният си живот. Няма базова логика в поведението, продиктувана от инстинкта за самосъхранение.

- Подготвяли са се за това деяние, тогава защо са правили ремонт на къщата в село Българи дни преди да знаеш, че ще се самоубиваш?

- Предполагам, че там в тази къща са подредили някои неща, премахнати са някои неща, някои са заключени. Може и да са разнасяли някакви дъски, да са заковали, възможно е нещо да са направили. Имам информация от достоверни източници, че там има външни камери и такива вътре в къщата. Записите от тези камери нито са изтривани, нито са манипулирани. Когато хората научат какво точно се случва след влизането в антрето в къщата ще си дадат отговори на някои въпроси. Дори и да не се направят публично достояние от прокуратурата, защото са с по-деликатно съдържание, по някакъв начин ще изтече информация.

Разследването се води за това дали четирима са се самоубили в действителност, за Ивайло Калушев се посочва, че е застрелял двама. Важно е и дали има външни хора, които гравитират около групата и не са изяснени. Ако се установи, че това е самоубийство и всичко е затворено между тези шест човека, то и двете досъдебни производства ще бъдат прекратени, тъй като на този етап изглежда, че единственото виновно лице Калушев е мъртво. Логично е Калушев да е убил 15-годишното момче и 22 -годишният Николай със законно притежаваното оръжие и след това да се е самоубил. Филмът на Дамяно Дамяни с Франко Неро "Следствието е приключено, забравете" е от 1971 г., но заглавието е валидно и в случая.

- На мястото в хижата "Петрохан" по неофициална информация се казва, че Ивайло Иванов не е успял от първи опит да се самоубие, вероятна ли е тази версия?

- Да, вероятно е първият изстрел да е бил неуспешен и да е имало втори изстрел. Човек, колкото и да е опитен, може да не насочи оръжието на това място, където следва моментална смърт. И тук вероятно така е станало.

Опроверга се и версията на жената, която бе постнала в мрежите, че видяла към хижата да отиват четири джипа, че може да са били в хижата. На това кръстовище има камера и МВР обяви, че към хижата са минали само два автомобила, които са били притежание на хората от хижата. Хората нямат опит в това как се случват тези неща. Простите обяснения винаги са най-близки до истината. На хората сега престава да им е интересно, че всичко е станало толкова просто - една група от затворено общество с общи интереси се е самоубила.

- Да, но доведеният баща на Калушев примерно заявява, че дълбоко зад всичко стоят наркотици...

- Това е възможно, но не по начина, както се интерпретира. В региона Индия, Пакистан ползват упойващи вещества, за да изпаднат в някакво състояние, което ги доближава до Буда. Но не нещо, което да е търгувано и разпространявано, а нещо което да са ползвали, за да изпадат в някакво особено психическо състояние. Доколкото разбрах се правят кръвни проби, както и хистологични изледвания, за да търсят следи от упойващи вещества. Има средна степен на вероятност да е правено. Аз не изключвам и преди да се самоубият нещо подобно да са взели. Ще се види от резултата при тези изследвания.

- Защо бе това мълчание от страна на властите и кой дава разрешително за 16 оръжия в един ден, визирам Ивайло Иванов, който ги е получил?

- Трябва да се провери на колко дружества той е управител. Въпросът е какви са оръжията. Първо законът не предвижда ограничение на ловните оръжия, можеш да имаш разрешително за голям брой пушки. Това, което се писа по форумите, че имало автоматично оръжие в хижата, в смисъл автомати "Калашников" и други подобни не е вярно. Там не е имало такъв тип оръжие. Такива автоматични оръжия, за които се говореше може да притежава само армията и специалните части. Според мен информация липсваше не поради някаква недробнамереност, а защото случаят е толкова абсурден, че и разследващите бяха объркани и изненадани. Предполагам, че имаше мълчание и заради това, че не бяха открили Ивайло Калушев, Николай и непълнолетното момче. Може би и заради това самият Калушев да не получава информация. Когато стана случая в Нови искър през 2018 г. всичките ми прогнози се сбъднаха, но тук докато не се проведе брифингът на прокуратурата, аз също не знаех какво да мисля.

- Как се обяснява и че закъсняха да предотвратят убийството и самоубийството на Околчица?

- Това е голям пропуск. В един момент не е засичан кемпера, което забави органите на МВР, а и никой от гражданите не съобщи нищо в тази връзка. А и вероятно Калушев е положил усилия при придвижването му да остане незабелязан

- Заговори се и за автентичността на записите...

- Лесно може да бъде проверена. Може да се види дали има манипулации по записите. Там има проблем не от техниката, а от хората. Аз имах такъв случай, времето което показва камерата е нейното време, но иначе астрономическото време е друго, дали поради спиране на камерата, след което не е била приведена в съответствие. И от такива разлики могат да настъпят недоразумения.

Но този случай върви към окончателно изясняване, ако не възникне някаква връзка с лица, които по-рано от порядъка на последните два -три месеца са се отделили от хората в това затворено общество. Не е установен мотивът. Но мотивът е най-важен, когато имаш жив извършител. Когато извършителят е мъртъв, мотивът може и никога да не бъде изяснен. Ако случаят се затвори в кръга от шестимата, няма и кой да каже със сигурност каква е причината за самоубийствата и убийствата. Могат да се правят само предположения за мотива.