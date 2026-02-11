IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съветвали Кристен Стюарт да не издава, че излиза с жени

Заради кариерата ѝ

11.02.2026 | 21:13 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Кристен Стюарт била посъветвана да крие връзките си с жени, за да има по-добра кариера. 35-годишната актриса се омъжи за сценаристката Дилън Майър през април 2025 г.

Двете са заедно от 2019 г. Сега звездата си спомня, че някои хора, които е обичала и на които е вярвала, са я окуражавали да избягва публични прояви на привързаност с жени.

Но Кристен била против този съвет. Тя отказвала да живее "непълен живот".

Стюарт призна, че харесва жени през 2017 г. в "Saturday Night Live".

"Беше по-малко заради споделянето на детайлите от връзката ми и повече, за да потвърдя, че има хора, които не получават пълен достъп до това да са живи, защото се крият... Водила съм разговори с хора, които съм познавала, обичала и на които съм вярвала, и все още го правя, които мислеха: "Твоята кариера ще се подобри, ако не излизаш навън и не държиш ръката на приятелката си". И аз бях така: "Значи искаш да живея непълен живот?", разказва актрисата в "ABC News Live Prime Time With Linsey Davis".

