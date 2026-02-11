Смъртни заплахи засипват създателката на "AI актрисата" Тили Норууд

Като създателка на спорната "AI актриса" Тили Норууд, Елайн ван дер Велден се превърна в мишена на внимание, проверки - и нещо далеч по-ужасяващо. Буквално минути преди да се включи в разговора с Page Six по Zoom, тя получава смъртна заплаха - една от многото напоследък - и се налага да се обади в полицията, за да подаде набързо сигнал.

"Казват, че няма човечност зад това, а после нападат човека зад него. Интересно ми е", вдига рамене тя.

И все пак, твърди Ван дер Велден, въпреки публичните критики от Емили Блънт до Софи Търнър и Упи Голдбърг, шумът отвън рязко контрастира с разговорите, които тя води с адски много хора от индустрията на четири очи.

"Реакцията е изключително позитивна. Режисьори ми писаха. Искат да работят с Тили", казва тя, отказвайки да назове имена. В разговора по Zoom се включва и PR специалистката Мишел Уолдрон: "Хора, които преди четири месеца отричаха, сега прогледнаха и разбраха. Много хора се подхлъзнаха по заглавията, без да прочетат цялата история. А като я прочетоха, вече са: "Всъщност това може да ми е полезно."

Тили беше представена за първи път през юли 2025 г. в комедийния скеч "AI комисар" ("AI Commissioner"), продуциран от компанията на Ван дер Велден - Particle6.

"В Обединеното кралство реакцията беше сравнително спокойна", казва тя, като отдава това на прозрачността около използването на AI, свързана с AI акта на Европейския съюз.

Но картината се променя, когато Холивуд научава за Тили след презентация на Цюрихския филмов фестивал през септември.

"За една нощ индустрията се надигна", разказва тя, а осъждане идва от организации като SAG-AFTRA, от агенцията Gersh и от дълъг списък актьори.

Тя е очаквала известна съпротива, но е прогнозирала по-скоро реакция като към CGI инфлуенсъра Лил Микейла - персонаж, който има над 2 милиона последователи в Instagram. Уточнението е, обаче, че Микейла е подписала като "дигитален създател", не като актьор.

Ван дер Велден смята, че хората трябва да го дават по-леко.

"Тя е за развлечение. Не е нещо, което трябва да се приема твърде насериозно. Идеята е да е забавно. AI е забавен", казва тя.

И добавя: Тили дори не е 100% AI.

"Мисля, че трябва да стане съвсем ясно: аз съм Тили. Просто вече играя през посредник. Правим много performance capture. Тоест аз наистина играя, и после го правим хибридно", продължава Ван дер Велден.