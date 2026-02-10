Калушев стрелял по детето докато било в гръб и се молело?

В медиите се появиха първи данни от аутопсията на 15-годишното дете, намерено мъртво в кемпера, заедно с Ивайло Калушев и 22-годишният младеж.

Според констатациите, детето е убито с изстрел в гръб, докато е било клекнало, а пръстите му са били вплетени, молейки се по будистки обичай, твърдят от в. "Телеграф", цитирайки свои източници.

Куршумът бил в главата. Екзекуцията е извършена в кемпера под връх Околчица.

След като убил детето, Калушев се самоубил, сочи основната версия на полицията.

Роднина на един от мъжете е бил разпитан и е споделил, че в последните месеци Калушев и другите екорейнджъри били отчаяни в цялостно отношение, от държавата, от спонсорите си, от всичко като цяло и в преследване на целите им. Не виждали смисъл да продължават с каузата си, стана ясно на брифинга. Според "Телеграф" те започнали да говорят много за единствен изход "смърт", започнали да четат и много такава литература, предимно за живот след смъртта, прераждане и т.н. Никой от близките им обаче не смятал, че ще се стигне до убийство и последвало самоубийство.

Припомняме ви, че вчера властите дадоха брифинг, разкривайки подробности и видеа от трагедията. На кадрите се виждат миговете, в които мъжете се сбогуват с думите "За мен беше чест!".

Излъчените видеозаписи показват още как Калушев, детето, Николай, Иво, Дечо и Пламен се разделят пред хижата на смъртта в Петрохан.

Това се случва на 1 февруари в 16 ч. По-късно вечерта става запалването на хижата. Според прокуратурата е доказано по клетките от мобилните телефони, както и от станция на StarLink, която Калушев използвал, че от 27 до 31 януари тримата са били в къща в село Българи.

В последния ден на януари те се качват на кемпера и тръгват в посока София. Запечатват ги камери на АПИ по маршрута с. Българи-София-Петрохан.

След това на 1 февруари се прощават с обещанието, че ще се срещнат на "по-добро" място, се чува от записа.