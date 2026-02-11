Тръмп наложил мита на Швейцария, защото не му харесал тона на президента Келер-Зутер

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е увеличил митата върху швейцарския внос до 39%, защото не останал доволен от начина, по който швейцарският лидер Карин Келер-Зутер разговаряла с него по телефона по темата за търговския дисбаланс.

В ексклузивно интервю за Fox Business Тръмп описа разговора си с Келер-Зутер (която погрешно нарече „министър-председател на Швейцария") като „много агресивна, но учтива". В Швейцария няма пост министър-председател, Келер-Зутер беше член на Федералния съвет и президент на Конфедерацията до декември миналата година.

Тръмп обвини Швейцария, че години наред се е възползвала от минимални мита, докато САЩ трупат сериозен търговски дефицит.

"Имахме случай с една много красива страна – Швейцария. Те не плащаха мита, изпращаха стоки тук в мащаби, които трудно може да се повярват. Имахме дефицит от 42 милиарда долара", заяви той, съобщи Би Ти Ви.

Според данни на Службата на търговския представител на САЩ, търговският дефицит със Швейцария през 2024 г. е възлизал на 38,3 млрд. долара – увеличение с 56,1% спрямо предходната година.

Тръмп разказа, че Келер-Зутер му се обадила, след като той първоначално наложил 30% мито."Беше много агресивна, но любезна. Каза: "Господине, ние сме малка държава. Не можем да направим това. Не можем". Не можех да я затворя", разказа американският президент.

Вместо да намали митото, той решил да го увеличи: "Не ми хареса начинът, по който ни говореше, затова вместо да ѝ дам намаление, вдигнах митото на 39%."

Въпреки първоначалното напрежение, през ноември 2025 г. американски и швейцарски преговарящи постигнаха споразумение, с което митото беше намалено на 15%. В замяна швейцарски компании се ангажираха да инвестират 200 млрд. долара в САЩ до края на 2028 г.

На Световния икономически форум в Давос през януари Тръмп отново разкритикува Швейцария, като заяви, че без намесата на САЩ алпийската държава би била "финансово унищожена". Той предупреди и че митата могат отново да бъдат повишени: "Намалих ги, защото не искам да нараня хората. Това не означава, че няма да се повишат."