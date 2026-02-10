IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Аутопсиите на тримата загинали в кемпера са готови, с какви оръжия са били рейнджърите?

10.02.2026 | 14:38 ч. Обновена: 10.02.2026 | 14:38 ч. 97
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Прокуратурата даде допълнителни разяснения за хода на разследването по шестте смъртни случаи в хижа "Петрохан" и връх Околчица след аутопсиите на тримата загинали в кемпера.

По данни от аутопсиите и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По отнешние на случая на Околчица са назначени множество експертизи, включително и на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

Свързани статии

На 10 февруари огледите на местопрестъплението в района на хижата в "Петрохан" продължават. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

Оръжията

Справка от органите на МВР ПОКАЗВА, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Калушев и Иванов получават разрешенията си за притежание на огнестрелни оръжия, когато вътрешен министър е Бойко Рашков, а Златков в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър на МВР.

С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Петрохан убийство аутопсия
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem