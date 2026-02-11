Филип Гунев за "Петрохан": За да се установи, че е самоубийство, трябва да има ясни мотиви

Парламентът изслуша МВР, ДАНС и МОСВ за трагедията "Петрохан".

"Все още най-важното, а именно мотивът за това дали е извършено убийство или самоубийство, не е ясен. МВР вече е извършило доста начални действия, но предстои огромно количество работа, да се прегледат всички комуникации. За да се установи, че има елементи на самоубийства, трябва да има ясни мотиви", каза бившият зам.-вътрешен министър Филип Гунев в "Денят ON AIR".

Ако единствените доказателства са пуснатите видеа, ще останат много съмнения какво наистина се е случило, смята гостът. "Всичко може да се инсценира. Дори и да има самоубийство, за да бъде доказано с голяма точност, трябва да имаме доказателства за мотивите. Казаха, че тези хора са правили ремонтни дейности в къща в село Българи дни преди да се самоубият. Нещата са сложни. Трябва много информация да се анализира преди да се каже какви са мотивите", подчерта Гунев пред Bulgaria ON AIR.

Той вметна, че възможна хипотеза, която разследващите гледат, е дали става въпрос за икономически отношения.

"Може да има някой мотив да ги убие или те да се самоубият заради заради икономически проблеми. Всичко това са различни варианти. Другата седмица, като дойде друг министър, най-вероятно ще сменят част от професионалното ръководство и те ще кажат същото, че още се анализира информацията", смята бившият зам.-вътрешен министър. По думите му, ако е имало религиозна секта, това е работа на ДАНС.

"Вече е извън МВР, защото те имат отговорност да следят за религиозни общности, които могат да провокират радикални действия. За оръжията - не мисля, че те са фактор, който провокира сам по себе си убийства или самоубийство. Няма ограничения законово за забрана за оръжия. Държи се тест. Притеснително е, че могат да се издават такъв брой оръжия, но няма законово ограничение", обясни Гунев. "Разбирам аргумента, че това може да окаже влияние. Да, най-вероятно е намалило бдителността над тази хижа. В същото време виждаме толкова много различни сигнали. Това не е хижа, която да е била изцяло извън полезрението на институциите. Ако има религиозна общност, едва ли едно местно районно управление щеш е да го реши", анализира бившият зам.-вътрешен министър.

Според него, когато има такъв голям брой хора, включени в разследването, и имайки предвид, че сме в политическа ситуация, конспирациите са малко вероятни.

"Ще бъде трудно да се извадят достатъчно доказателства, за да се каже категорично. Ще има много съмнения", обобщи Гунев.