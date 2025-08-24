Ремонтират трамвайни релси, променят движението в София

Ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“ в София ще започне от 25 август. Създадена е временна организация на движението в рамките на една седмица, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Ремонтът е изключително належащ и неотложен, посочиха от общинската администрация и добавиха, че е съобразен да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града.

Проектът се финансира от Столичната община и се изпълнява от "Столичен електротранспорт“ ЕАД. Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа. Това не позволява движение на пенделни трамваи в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи. Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви“, добавиха от Столичната община.

За времето на ремонта ще бъде въведена временна организация на движение, която е съобразена с осигуряването на безопасно и защитено протичане на работния процес, както и сигурност при придвижването на гражданите. Направено е всичко възможно за организиране на алтернативен автобусен маршрут. Променя се движението на трамвайните линии, преминаващи в района.

По ул. "Граф Игнатиев“ съгласно действащата организация не се допуска навлизане на превозни средства. Трамвайното трасе по ул. "Граф Игнатиев“ и прилежащата пътна настилка не са предвидени за натоварване от тежкотоварни превозни средства. Това създава риск от компрометиране на настилката и последващи дефекти, уточниха от Столичната община.

Движението по маршрута на трамвайни линии 10, 12, 15 и 18 ще бъде променено. От 25.08.2025 г., понеделник, до 24:00 часа на 31.08.2025 г. (неделя) се въвежда временна организация на движение по маршрута им.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии №№ 10 и 12 под № 12, която ще се движи с маршрут: от жп гара „София-север“ по маршрута на трамвайна линия № 12 до кръстовището на бул. „Витоша“ и ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и по маршрута на трамвайна линия № 10 до жп гара „Захарна фабрика“, двупосочно.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии №№ 15 и 18 под № 18 с маршрут: от кв. „Орландовци“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. „Витоша“/ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и по бул. „Македония“ по маршрута на трамвайна линия № 15 до ж.к. „Братя Бъкстон“, двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от спирка с код 0910 „Метростанция "Витоша“ – начална за трамвайни линии №№ 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. „Черни връх“ по маршрута на трамвайни линии №№ 10 и 15 до спирка с код 1572 „Семинарията“ на бул. „Джеймс Баучър“, по ул. „Йосиф Петров“, по ул. „Митрополит Кирил Видински“, по бул. „Драган Цанков“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, по ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучър“ по маршрута на трамвайни линии №№ 10 и 15 до спирка с код 0911 „Метростанция "Витоша“ в трамвайното обръщателно колело.

Автобусите ще спират на:

- съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута.

Разкриват се временни спирки, както следва:

- на ул. „Митрополит Кирил Видински“ след кръстовището с ул. „Борова гора“ в посока бул. „Драган Цанков“;

- на бул. „Драган Цанков“ на 25 метра след пешеходната пътека при Българското национална радио в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.