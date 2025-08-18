IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа с нелегални мигранти край Крапец: Един загинал, петима са в тежко състояние

Екипите на полицията са започнали преследване

18.08.2025 | 18:31 ч. Обновена: 18.08.2025 | 19:52 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Един човек е загинал, а петима са в тежко състояние, след като автомобил с нелегални мигранти катастрофира. Това каза пред журналисти главен инспектор Галин Петков, началник на гранично полицейско управление в Каварна.

Петков обясни, че около 11:30 ч. е подаден сигнал от дежурен екип на Агенция "Пътна инфраструктура" за автомобил, който не спира на подаден сигнал. Около 13:10 ч. наш екип забелязва автомобила, въпреки че шофьорът на автомобила се опитва да се укрие зад голям камион, обясни Петков.

Той допълни, че екипите на полицията са започнали преследване, като е използван и светлинен, и звуков сигнал. Автомобилът повишава скоростта си, движи се много опасно, като на разклона, който е на село Крапец, отбива от пътя, увеличава скоростта и самокатрастрофира, информира още инспекторът.

Установени са общо шест души, един сирийски гражданин, за които се предполага, че е "каналджията", а останалите петима са граждани на Египет, информира инспектор Петков. Той добави, че всичките са в тежко състояние, като един от тях е починал. Останалите са откарани в добричката болница./ БТА

мигранти Каварна катастрофа загинал
