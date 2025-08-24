IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар избухна между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"

Към момента няма опасност за близки населени места

24.08.2025 | 14:15 ч. Обновена: 24.08.2025 | 15:51 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пожар гори между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и ниска растителност.

Сигналът за пожара е подаден около 12:00 часа. Пламъците гасят екипи с три противопожарни автомобила. 

Към момента няма опасност за близки населени места, посочиха от полицията, предаде БНР.

Служители на Районното управление в Стралджа оказват съдействие на пътуващите поради задимяване на участък от Подбалканския път.

