Пожар избухна между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"

Пожар гори между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и ниска растителност.

Сигналът за пожара е подаден около 12:00 часа. Пламъците гасят екипи с три противопожарни автомобила.

Към момента няма опасност за близки населени места, посочиха от полицията, предаде БНР.

Служители на Районното управление в Стралджа оказват съдействие на пътуващите поради задимяване на участък от Подбалканския път.