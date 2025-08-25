Прокуратурата: Шофирането след употреба на райски газ да е престъпление

Да се криминализира шофирането след употреба на райски газ, предлага прокурор Николай Николаев, говорител на Софийска районна прокуратура.

Проблемът е, че полевите тестове няма как да хванат райския газ. Той се отчита единствено при кръвен тест направен максимум след час от употребата на райския газ.

Биохимикът от БАН д-р Юлиян Караджов преди време каза какво е въздействието на райския газ.

“При употребата му следва замайване, промяна на сетивата, при каране на кола е много опасно, защото не се знае какво количество е вдишано и дали няма да последва загуба на съзнание. Човек става абсолютно неадекватен”, уточни ученият, цитиран от "Труд".

Той добави, че райският газ при дълга употреба изяжда витамин B12 от организма, което може да доведе до парализи, парези, може да последват и тежки увреждания.

От около 3 седмици е престъпление продажбата на райски газ на непълнолетни. Това припомни прокурор Николай Николаев.

“На мен ми е чудно какво подтиква човек да продава райски газ”, изтъкна той. И припомни, че практиката в европейските страни показва, че продажбата на райски газ за цели извън медицинските е забранена.

Прокурорът подчерта, че въпреки по-строгите санкции срещу пияни и дрогирани шофьори има ръст с около 1/3 на престъпленията зад волана на пияни и дрогирани джигити.