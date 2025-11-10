Турция представи най-новия си дрон камикадзе

Индустрията на дронове в Анкара продължава да се развива, тъй като турските власти се надяват да превърнат западноазиатската държава в основен износител на отбранителна техника в региона. По-рано този месец, най-новата турска система за безпилотни летателни апарати (БЛА) ALPAGU , разработена в страната , беше доставена от производителя Savunma Teknolojeleri Muhendislik (STM). Очаква се автономният бойен дрон с фиксирано крило да играе водеща роля в арсенала от БЛА на Анкара, когато бъде официално представен на турските въоръжени сили в бъдеще, пише Мая Карлин, анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израел.

„След като нашите безпилотни летателни апарати за наблюдение, барражиране и хвърляне на боеприпаси, сега продължаваме доставките на нашата система за барражиране с неподвижно крило ALPAGU“, каза генералният мениджър на STM Йозгур Гюлерюз. „Вярваме, че ALPAGU ще подобри допълнително оперативната ни ефективност на място.“

ALPAGU е баржиращ боеприпас с фиксирано крило, който предлага на Турция и нейните бъдещи оператори от чуждестранни държави клиенти нискобюджетен смъртоносен дрон в битка. С максимална крейсерска скорост от 28 метра в секунда и оперативна височина от 120 метра над земята, се очаква ALPAGU да допълни вече разнообразния флот от дронове местно производство на Анкара, що се отнася до лекота и честота на операции. Новата серия безпилотни летателни апарати може да идентифицира и унищожава цели самостоятелно, ръководейки се от система за управление на полета, разработена от производители на STM. Тъй като серията ALPAGU може да се управлява от един войник и дава високоточни резултати, Анкара вероятно ще разчита на тази нова платформа за изпълнение на бъдещи мисии.

Въпреки че се очаква ALPAGU да играе водеща роля в отбранителната индустрия на Анкара, местните възможности на страната за дронове бяха популяризирани от продължаващата война в Украйна.

Смъртоносният безпилотен летателен апарат Baykar Bayraktar TB2 , който е разположен от Киев от началото на конфликта през февруари 2022 г., е може би най-разпознаваемата серия дронове, произведени в Турция. Украйна за първи път се сдоби с тези страховити самоубийствени дронове през 2019 г. и успя да разположи флота си в подкрепа на отбранителните си усилия срещу руското настъпление.

След въвеждането на TB2 на въоръжение в турската армия през 2014 г., платформата бързо придоби известност заради ролята си в контрабунтовническите операции, предприети от Анкара срещу Отрядите за народна отбрана и бойците на Кюрдската работническа партия в Северен Ирак и Сирия. Безпилотният летателен апарат със средна височина и голяма автономност може да се управлява дистанционно или да се използва в автономни полетни операции. Способен да поразява вражески цели с прецизно насочвани боеприпаси и да предоставя разузнавателна информация в реално време чрез видеозаписи на своите оператори, смъртоносният дрон е доказал, че осигурява гъвкавостта и гъвкавостта, изисквани от военните части на земята. TB2 може да достигне максимална скорост от 220 км при изстрелване и се задвижва от двигател с вътрешно горене. Важно е да се отбележи, че TB2 не се счита за „ самоубийствен “ дрон като ALPAGU, заради способността си да се мотае над целта, преди да я удари, и е оборудван с оперативна височина от 25 000 фута.

Безпилотните летателни апарати TB2 и ALPAGU вероятно ще бъдат допълнени от допълнителни впечатляващи платформи за дронове в бъдеще, тъй като вътрешната отбранителна индустрия на Анкара продължава да расте и да се развива.