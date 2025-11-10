Чарли Шийн се почувствал предаден, когато Том Круз му измъкнал главна роля под носа

Чарли Шийн си спомня как останал "като гръмнат", когато разбрал, че Том Круз е избран за ролята на сержант Рон Ковик във военната драма на Оливър Стоун „Роден на четвърти юли“ („Born on the Fourth of July“, 1989 г.), вместо него самия.

В нов епизод на подкаста "In Depth with Graham Bensinger" 60-годишният актьор разказа как брат му, Емилио Естевес, бил този, който му съобщил неочакваната новина.

По онова време Шийн вече бил една от най-ярките звезди в Холивуд, след като участва в две последователни хитови продукции на Стоун — „Взвод“ („Platoon“, 1986 г.) и „Уолстрийт“ („Wall Street“, 1987 година). Поради това и заради разговорите, които водил с режисьора, той бил сигурен, че ролята е негова.

„Емилио ми се обажда и казва: "Хей, човече, седнал ли си?" Аз си мисля, че е станало нещо ужасно, нали? Питам: "Не, какво има?" И той казва: "Круз ще играе в "Born on the Fourth“ Толкова се смях, че Емилио си е помислил, че трябва да седна, за да не припадна от новината. В крайна сметка — това е просто филм“, разказва Шийн в епизода от 30 октомври.

Филмът е базиран на автобиографията от 1976 г. на ветерана от войната във Виетнам Рон Ковик, който е ранен и парализиран, а по-късно става активист срещу войната.

Въпреки че Шийн осъзнавал, че става дума за роля, в него останало усещане за леко предателство.

„Имаше и един елемент на предателство. Казах си: "Добре, ясно." Оливър отдавна е фен на Том. Филмът просто щеше да бъде съвсем различен, ако аз го бях направил“, признама актьорът, цитиран от People.

Шийн допълни, че двамата със Стоун вече били провели срещи по проекта, но изведнъж комуникацията спряла.

„Престанахме да говорим за това, аз му се обаждам, а ми казват, че е в Куба. Както и да е. Беше 1988 или 1989 г., и казах: "Добре, кажете му, че го търся“, спомня си той.

В крайна сметка Стоун избрал друг път.

„Не можеш да изгубиш нещо, което никога не си имал. Не съм подписвал договор, имаше само ръкостискане“, признава Шийн.

По-късно обаче, след няколко питиета, той срещнал режисьора и решил да го конфронтира.

„Спрях се там, той беше вътре, и аз бях достатъчно пиян, а и той беше достатъчно пиян, за да повдигнем темата. Той ми каза: "Просто имах усещането, че нямаш вече страст към това. Че си изгубил интерес." А аз му отвърнах: "Как разбра, че съм изгубил интерес, след като изобщо не сме говорили повече за проекта?“, разказва Шийн.

Круз по-късно изнася брилянтно изпълнение, за което получава номинация за „Оскар“, и това, по думите на Шийн, му помогнало да приеме ситуацията с лекота.

„Не беше нещо, което да ме накара да говоря глупости за него, защото после гледаш филма и си казваш: "О, добре, ясно. Той го направи свой". Когато някой получи роля и направи такова изпълнение, няма какво да коментираш. Не си казваш: "Аз бих го изиграл по-добре." Не, стига, човек! Това е брилянтно — и той напълно заслужаваше да спечели този ш*бан "Оскар“, признава актьорът.