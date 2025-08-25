IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
23-годишен е в кома след падане с електрическа тротинетка

Младият мъж е с отнета шофьорска книжка заради алкохол

25.08.2025 | 11:29 ч. Обновена: 25.08.2025 | 12:07 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка. Инцидентът е станал на 23 август в 05.57 ч. на вътрешния път Черноморец – Созопол, съобщи БНТ. 

Мъжът е изгубил контрол над превозното средство и е катастрофирал.

По първоначални данни причината е движение с несъобразена с релефа на местността скорост.

Младият мъж, който е управлявал превозното средство, е с отнета шофьорска книжка заради предишна употреба на алкохол. 

Той откаран по спешност в УМБАЛ – Бургас. Настанен е в отделение "Реанимация" в кома, с черепно-мозъчна травма и на апаратно дишане.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

 

