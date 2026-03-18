Драма в борбата: 50 клуба искат оставката на Станка Златева

50 спортни клуба поискаха извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба с искане за смяна на ръководството и приемане на нов устав. Документите вече са внесени официално, като клубовете настояват процедурата да бъде задействана в законовия едномесечен срок.

Представители на клубовете входираха искането в Българска федерация по борба (БФ Борба) и Министерството на младежта и спорта (ММС) чрез адвокат Станислав Трендафилов и нотариус. Според тях всички изисквания са спазени, а връчването е удостоверено по безспорен начин.

Трендафилов, който в миналото бе адвокат на футболен клуб ЦСКА по време на управлението на Гриша Ганчев, днес представляваше спортен клуб ЦСКА при подаването на документите. Именно борците на “червения“ клуб са сред най-активните в спора, настоявайки да се подготвят с личните си треньори, вместо в централизирания лагер, организиран от федерацията в зала “Диана“.

Това противопоставяне вече доведе до сериозни последствия – олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и други състезатели от ЦСКА пропуснаха Световното първенство в Загреб през есента.

“Упълномощен съм от 50 редовно регистрирани клуба в БФ Борба да подам искане за свикване на извънредно Общо събрание с дневен ред – промяна в ръководството, избор на нов президент и приемане на нов устав“, заяви Трендафилов.

Той каза още, че документите включват протоколи от всички клубове и са внесени под формата на нотариална покана, за да се гарантира тяхната валидност и проследимост.

“Проблемите в борбата са много и спортът върви назад. Олимпийски, европейски и световни шампиони тренират по клубовете, вместо да носят медали за България. Искаме борбата да се развива, както винаги е било“, заяви още Трендафилов.

