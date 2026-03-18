IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Драма в борбата: 50 клуба искат оставката на Станка Златева

Проблемите в борбата са много, каза адвокатът Станислав Трендафилов

18.03.2026 | 18:08 ч.
БГНЕС

БГНЕС

50 спортни клуба поискаха извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба с искане за смяна на ръководството и приемане на нов устав. Документите вече са внесени официално, като клубовете настояват процедурата да бъде задействана в законовия едномесечен срок.

Представители на клубовете входираха искането в Българска федерация по борба (БФ Борба) и Министерството на младежта и спорта (ММС) чрез адвокат Станислав Трендафилов и нотариус. Според тях всички изисквания са спазени, а връчването е удостоверено по безспорен начин.

Трендафилов, който в миналото бе адвокат на футболен клуб ЦСКА по време на управлението на Гриша Ганчев, днес представляваше спортен клуб ЦСКА при подаването на документите. Именно борците на “червения“ клуб са сред най-активните в спора, настоявайки да се подготвят с личните си треньори, вместо в централизирания лагер, организиран от федерацията в зала “Диана“.

Това противопоставяне вече доведе до сериозни последствия – олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и други състезатели от ЦСКА пропуснаха Световното първенство в Загреб през есента.

Свързани статии

“Упълномощен съм от 50 редовно регистрирани клуба в БФ Борба да подам искане за свикване на извънредно Общо събрание с дневен ред – промяна в ръководството, избор на нов президент и приемане на нов устав“, заяви Трендафилов.

Той каза още, че документите включват протоколи от всички клубове и са внесени под формата на нотариална покана, за да се гарантира тяхната валидност и проследимост.

“Проблемите в борбата са много и спортът върви назад. Олимпийски, европейски и световни шампиони тренират по клубовете, вместо да носят медали за България. Искаме борбата да се развива, както винаги е било“, заяви още Трендафилов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Станка Златева борба клубове оставка
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem