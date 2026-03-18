Без изслушване на Гюров и вицепремиера Недина в НС

Предвиденото изслушване в Народното събрание на служебния министър-председател Андрей Гюров и на вицепремиера по европейските средства Мария Недина няма да се състои. Депутатите бяха поискали да им бъде представена националната позиция на Министерския съвет във връзка с предстоящото заседание на Европейския съвет на 19-20 март.

Председателят на НС Рая Назарян съобщи, че е получила писма за отлагане на участието поради неотложни ангажименти на премиера, свързани със заседанието на правителството и подготовката за заседанието на Европейския съвет.

"Служебният министър-председател Андрей Гюров е уведомил Народното събрание, че няма да има възможност да участва в процедурата по изслушване. Отделно посочва, че подготовката на националната позиция за Европейския съвет не попада в ресора на заместник-министър-председателя по европейските средства".

В писмото от кабинета на вицепремиера Недина изрично се уточнява, че “подготовката на националните позиции в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси на Република България не попада в обхвата на пряката компетентност на вицепремиера. По въпроси и теми, касаещи програмирането и управлението на европейските средства в България остава на разположение".

Това предизвика възмущението на Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", който се обърна към председателя на парламента Рая Назарян.

"Поведението на премиера и останалия вицепремиер е наистина позорно. Единият отива да изразява позиция, която отказва да защити пред Народното събрание при условие, че има декларация, забележете, колеги - от всички работодатели и всички синдикати по темата заедно за това каква позиция трябва да има България и те са на едно мнение и ако може да пратите едно официално писмо до госпожа Недина да разберем тя за какво всъщност отговаря. Не мога да разбера как може един човек да отговаря за еврофондовете, а да не отговаря за европейските политики, при условие, че двете са неразривно свързани".